VIDEO: Motociclista dispara en Av. Reforma frente a la FEMDO; SSC ya investiga

Un motociclista fue captado realizando disparos al aire mientras circulaba sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, un hecho que generó alarma entre automovilistas y usuarios de redes sociales tras la difusión de un video en el que se observan las detonaciones en plena vialidad.

El incidente ocurrió sobre la avenida Paseo de la Reforma, frente a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la colonia Guerrero, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. En el video se observa cómo el conductor saca el arma y realiza varias detonaciones mientras continúa avanzando entre otros vehículos que circulaban por la zona.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en distintas plataformas digitales, muestran a un hombre conduciendo una motocicleta mientras manipula un arma de fuego con una sola mano. De acuerdo con el material difundido, el sujeto viajaba acompañado por una mujer y ambos se desplazaban en una unidad sin placas.

La escena generó inquietud debido al riesgo que representó por ser una de las principales vialidades de la CDMX. Además de la peligrosidad de las detonaciones, en las imágenes también se aprecia que el motociclista continúa conduciendo sin detenerse, pese a portar el arma y accionarla en plena vialidad. Tras realizar los disparos, el conductor acelera y abandona el sitio junto con su acompañante.

Foto: SSC.

SCC de la CDMX realiza las investigaciones correspondientes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que ya investiga el caso de los motociclistas que realizaron detonaciones con un arma de fuego sobre Paseo de la Reforma, luego de que el video de los hechos se viralizara en redes sociales.

A través de una publicación en la red social X, la dependencia capitalina detalló que el incidente ocurrió el pasado martes19 de mayo. Asimismo, precisó que, con apoyo de las cámaras de videovigilancia del sistema C5, las autoridades trabajan en la localización de la unidad involucrada y de los probables responsables, quienes presuntamente portaban un arma de fuego de fabricación casera.

“Respecto a un video que circula en redes sociales, en el que se observa a uno de los tripulantes de una motocicleta en posesión de un arma de fuego con la que realiza detonaciones sobre la avenida Paseo de la Reforma, se informa que personal de esta Secretaría ya realiza las investigaciones correspondientes”.

*mcam