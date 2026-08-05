Cae sujeto por fraude de 621 mil dólares en criptomonedas

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Edgar Gilberto Fabris Contreras, de 39 años, por su probable participación en el delito de fraude relacionado con un esquema de inversiones en criptomonedas, que habría ocasionado un perjuicio económico de 621 mil dólares a un inversionista.

La detención se realizó el pasado 1 de agosto de 2026, alrededor de las 16:00 horas, en las oficinas de Interpol ubicadas en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la carpeta de investigación NAY/JAR/V/CI/01960/2025, los hechos ocurrieron en Bahía de Banderas, Nayarit, donde Edgar Gilberto Fabris Contreras y Arturo Jossmar Ramírez Vega, quienes eran socios de la empresa Cryptonetwork S.A. de C.V., dedicada a inversiones en criptomonedas, divisas y operaciones financieras, habrían captado recursos de la víctima bajo la promesa de generar rendimientos mensuales.

Las pesquisas señalan que, entre octubre de 2022 y el 5 de marzo de 2024, ambos imputados mantuvieron comunicación con Ryan "L", a quien convencieron de entregar diversas cantidades de dinero y activos digitales para ser administrados mediante operaciones financieras.

Posteriormente, el 10 de junio de 2023, las partes celebraron diversos contratos mediante los cuales la víctima entregó recursos que, en conjunto, ascendieron a 621 mil dólares.

Sin embargo, según la denuncia, los presuntos responsables no entregaron los rendimientos pactados ni acreditaron que los recursos hubieran sido invertidos conforme a lo convenido, motivo por el cual la víctima presentó la denuncia correspondiente.