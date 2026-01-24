Detienen a hombre en el Metro acusado de tomar fotos a usuarias

Un hombre fue detenido en el Metro de la Ciudad de México (CDMX), luego de ser acusado de tomar fotografías y videos a usuarias.

En redes sociales se filtró el video en donde el hombre es acusado por una usuaria y le pide a un policía que lo detenga, mientras este le enseña su equipo al oficial y asegura que no hizo nada.

Quítale el celular porque lo va a borrar”, se escucha decir a la mujer que lo denuncia.

Cuando el hombre muestra su celular, la mujer se reconoce en las fotografías.

Ahí estoy yo, cómo no voy a ser, y otra, no mam... qué pocos hue... Dice que no soy yo y ahí estoy y otra chava”, señala la usuaria.

La persona que acompaña a la denunciante se escucha que habla por teléfono y acusa.

Venimos aquí a Chapultepec y un wey venía grabando a tu hermana porque viene en short y tu hermana quiere proceder”.

Mujer presuntamente acosada no procedió con denuncia

Detenido en el Metro por presunto acoso. Especial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió un comunicado al respecto y señaló que el hecho se registró en la Línea 1 del Metro, en la estación Chapultepec, en donde una pasajera solicitó apoyo a oficiales.

La denunciante refirió que cuando viajaba a bordo del tren, se percató que un ciudadano, mismo que se encontraba metros adelante, le tomaba fotografías y la grababa con un teléfono móvil.

A petición de la denunciante y, los policías bancarios se aproximaron al sujeto y le realizaron una revisión de persona, tras la cual le encontraron un teléfono celular con el que, supuestamente, captó diversas imágenes de la usuaria que lo denunció.

Por lo anterior, el hombre, de 40 años de edad, fue trasladado al Juzgado Cívico en donde se determinará la sanción correspondiente.

No obstante, la SSC destacó que la denunciante no quiso proceder legalmente contra el posible responsable por falta de tiempo.

Vigilancia en trenes

Por otra parte, el Metro señaló que, en caso de ser víctima o testigo de acoso, es importante realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes o llamar a la línea *SOS Mujeres 765, donde se recibirá atención especializada.

La vigilancia en trenes, andenes y pasillos se mantiene de manera permanente para prevenir conductas indebidas y atender cualquier situación durante el horario de servicio”, enfatizó.

