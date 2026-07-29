Detienen a presunto extorsionador de comerciantes con arma y drogas

Un presunto extorsionador de comerciantes fue detenido en la alcaldía Iztapalapa, dicho sujeto estaría relacionado también con una célula delictiva dedicada al narcomenudeo y venta de armas, así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La detención se realizó tras un operativo en el que participaron elementos de la SSC, Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional, quienes realizaron un cateo en el que se aseguraron dosis de droga, un arma de fuego tipo subametralladora y cartuchos útiles.

El despliegue derivó de trabajos de investigación de gabinete y campo llevados a cabo en seguimiento a una carpeta de investigación por venta y distribución de droga, mismos que permitieron identificar un inmueble localizado en la calle Batalla de Castillo, en la colonia Álvaro Obregón, donde posiblemente se almacenaban y comercializaban armas y estupefacientes”, detalló la SSC.

Foto: SSC

Tras considerar que existían los elementos necesarios, el agente del Ministerio Público solicitó a un juez una orden de cateo, lo que permitió la detención del hombre y asegurar los elementos mencionados.

Las autoridades aseguraron 59 envoltorios con presunta metanfetamina, un arma de fuego corta tipo subametralladora, cinco cartuchos útiles en el cargador, además de 17 cartuchos útiles contenidos en una caja.

Mientras que el detenido, de 36 años, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente para que se defina su situación legal.

De acuerdo con los datos obtenidos en las indagatorias, se supo que el detenido posiblemente forma parte de un grupo delictivo generador de violencia que opera en dicha demarcación, dedicado a la venta y distribución de narcóticos y la extorsión de comerciantes y locatarios”.