Caen cuatro posibles implicados en asesinato de mujer en la Cuauhtémoc

Elementos policiacos detuvieron a cuatro hombres posiblemente implicados en el asesinato de una mujer a balazos ocurrido en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), tras un operativo basado en el seguimiento de cámaras de videovigilancia.

El homicidio ocurrió en las calles Topacio y Cristóbal Díaz Anaya, en la colonia Paulino Navarro, donde la víctima perdió la vida por impactos de arma de fuego, lo que activó un despliegue para ubicar a los responsables.

A partir del análisis de cámaras, se identificó que los agresores huyeron en motocicleta, por lo que se reforzó la presencia policial en la zona.

Otro de los sujetos detenidos Foto: Especial

En la colonia Algarín, policías ubicaron a dos hombres de 18 y 21 años que viajaban en motocicletas con características similares a las captadas.

Tras una revisión, les aseguraron 50 dosis de marihuana y los vehículos, por lo que fueron detenidos.

De manera paralela, en la colonia Panamericana, en Gustavo A. Madero, fueron detenidos otros dos sujetos de 17 y 20 años, en posesión de cerca de un kilogramo de mariguana, cajas con cigarrillos del mismo vegetal, teléfonos celulares y una motocicleta.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

JCS