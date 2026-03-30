Asaltan a familia que iba a comprar camioneta en CDMX; ladrones fueron detenidos

Elementos policiacos detuvieron a dos hombres y una mujer que presuntamente asaltaron a una familia y les robaron el dinero que llevaban para comprar una camioneta anunciada en redes sociales, tras una persecución que terminó en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con el reporte, la víctima acudió junto con su esposa e hija a un punto en la colonia San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero, donde concretaría la compra del vehículo. En el lugar, fueron interceptados por dos sujetos que los amenazaron con un arma de fuego y les quitaron el efectivo y sus teléfonos celulares.

Tras cometer el robo, los agresores huyeron a bordo de un automóvil color negro, por lo que se implementó un operativo con apoyo de cámaras del C2 Norte, que permitió dar seguimiento en tiempo real a la unidad.

Los detenidos, de 36, 46 y 52 años de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Cortesía

Minutos después, el vehículo fue localizado en calles de la colonia Centro, en Venustiano Carranza, donde policías lograron interceptar y detener a sus tripulantes.

Durante la revisión, les aseguraron un arma de fuego corta y seis teléfonos celulares, además de que fueron plenamente reconocidos por las víctimas como quienes cometieron el asalto.

Los detenidos, de 36, 46 y 52 años de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con registros oficiales, dos de los implicados cuentan con antecedentes penales: uno por robo con violencia y homicidio calificado, y otro con varios ingresos por robo en distintas modalidades.

fdm