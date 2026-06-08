Detienen en Azcapotzalco a sujeto con narcóticos; cuenta con 7 ingresos a reclusorio

Elementos de la policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvieron en Azcapotzalco a un hombre en posesión de 15 dosis de aparente droga. Se trata de una persona que ha ingresado en 7 ocasiones al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Mientras los policías vigilaban la zona notaron que en las avenidas De las Granjas y Miguel Hidalgo, de la colonia Santa Catarina, una persona manipulaba varios envoltorios similares a los que se usan para la venta de droga, por lo que se acercaron a él.

De inmediato el hombre se alejó del lugar pero fue interceptado y los elementos de seguridad lo revisaron, y aseguraron nueve bolsitas de plástico transparente con una hierba verde y seca con las características de la marihuana, seis bolsitas de plástico con una sustancia similar al crystal y dinero en efectivo.

El hombre de 47 años de edad fue detenido, informado de sus derechos de ley y fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La SSC dio a conocer que tras realizar un cruce de información, se descubrió que el detenido cuenta con siete ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de Robo en distintas modalidades en los años 2004, 2024 y 2026; por el delito de Daño a la propiedad en distintas modalidades, en los años 2002 y 2024; en el año 2021 por Abuso sexual y en el año 2009 por Violencia familiar.