Detienen a otro falso barrendero implicado en robo a vivienda en San Juan de Aragón

Por el robo a una vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero, a principios de este año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió a Kevin “N” por su presunta responsabilidad en ese delito.

Este caso, ocurrido el 3 de febrero, se difundió ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, ya que los tres asaltantes se hicieron pasar por trabajadores de limpia, incluso portaban uniformes naranjas, lo cual impidió que las víctimas sospecharan de ellos.

Los asaltantes ingresaron a la vivienda, en la colonia San Juan de Aragón, donde sometieron a dos personas y sustrajeron dinero, pertenencias y un automóvil.

De acuerdo con la denuncia, una mujer regresaba a su domicilio cuando observó a tres hombres vestidos con uniformes similares a los del servicio de limpia de la Ciudad de México, quienes aparentaban barrer la calle”.

Cuando abrió la puerta de su casa, los sujetos ingresaron por la fuerza, la agredieron y amenazaron tanto a ella como a un familiar, a quienes inmovilizaron, posteriormente se llevaron diversas pertenencias, 50 mil pesos en efectivo y un automóvil, en el que huyeron.

Falsos barrenderos de CDMX durante asalto. Especial

Diversas corporaciones de seguridad dieron seguimiento al vehículo en el que huyeron, el cual fue localizado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La fiscalía capitalina también informó que una de las víctimas, por medio de fotografías, reconoció a Kevin “N” como uno de los hombres que participó en el robo, por lo que se solicitó la orden de aprehensión en su contra por el delito de robo agravado calificado.