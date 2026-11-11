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Detienen a otro falso barrendero implicado en robo a vivienda en San Juan de Aragón

El robo a la vivienda ocurrió en febrero pasado, cuando tres asaltantes se hicieron pasar por trabajadores de limpia de la CDMX

Por: Diego Rodríguez

La fiscalía capitalina también informó que una de las víctimas, por medio de fotografías, reconoció a Kevin “N”
La fiscalía capitalina también informó que una de las víctimas, por medio de fotografías, reconoció a Kevin “N”Foto: Especial

Por el robo a una vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero, a principios de este año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió a Kevin “N” por su presunta responsabilidad en ese delito.

Este caso, ocurrido el 3 de febrero, se difundió ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, ya que los tres asaltantes se hicieron pasar por trabajadores de limpia, incluso portaban uniformes naranjas, lo cual impidió que las víctimas sospecharan de ellos.

Los asaltantes ingresaron a la vivienda, en la colonia San Juan de Aragón, donde sometieron a dos personas y sustrajeron dinero, pertenencias y un automóvil.

De acuerdo con la denuncia, una mujer regresaba a su domicilio cuando observó a tres hombres vestidos con uniformes similares a los del servicio de limpia de la Ciudad de México, quienes aparentaban barrer la calle”.

Cuando abrió la puerta de su casa, los sujetos ingresaron por la fuerza, la agredieron y amenazaron tanto a ella como a un familiar, a quienes inmovilizaron, posteriormente se llevaron diversas pertenencias, 50 mil pesos en efectivo y un automóvil, en el que huyeron.

Falsos barrenderos de CDMX durante asalto.
Falsos barrenderos de CDMX durante asalto.Especial

Diversas corporaciones de seguridad dieron seguimiento al vehículo en el que huyeron, el cual fue localizado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La fiscalía capitalina también informó que una de las víctimas, por medio de fotografías, reconoció a Kevin “N” como uno de los hombres que participó en el robo, por lo que se solicitó la orden de aprehensión en su contra por el delito de robo agravado calificado.

Tras realizar labores de localización y vigilancia, detectives de la PDI aprehendieron a Kevin “N” el 10 de noviembre de 2026, en la alcaldía Iztapalapa. El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica”.

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