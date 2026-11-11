Resguardan a 5 perros tras ataque a adulto mayor en Los Dinamos

Autoridades de la alcaldía Magdalena Contreras resguardaron a cinco perros involucrados en la agresión contra un hombre de 73 años, ocurrida el pasado 8 de noviembre en los límites de Los Dinamos, se aclaró que en la zona no existen jaurías ferales, sino casos de tenencia irresponsable por parte de habitantes locales.

Jorge Muciño Arias, director general Jurídico y de Gobierno de la demarcación, informó en entrevista con este medio que, en los últimos dos años, la alcaldía tiene registro oficial de tres ataques ocurridos en el área natural, detectados a partir de solicitudes de atención médica, pues no existen denuncias formales previas.

El funcionario explicó que las agresiones documentadas, dos contra corredores y la reciente contra el adulto mayor, fueron perpetradas por perros con dueño que permanecen sueltos en predios cercanos.

Dos de los primeros casos son corredores que se encontraban en la zona y que fueron agredidos por perros que cuidan casas cerca de ahí, que los dueños los dejan sueltos, son perritos agresivos porque sus funciones de guardianes sienten la invasión de su territorio y atacan a las personas que pasan y desconocen”, detalló.

Respecto al incidente del 8 de noviembre, registrado en los límites ejidales de San Nicolás Totolapan y comunales de La Magdalena Atlitic, detalló que los animales pertenecen a un vecino que suele caminar acompañado de seis canes por el bosque.

"Para su tranquilidad, no hay jaurías ferales en la zona de Los Dinamos. Desgraciadamente tenemos una tenencia irresponsable de animalitos, es lo que se ha identificado hasta el momento", añadió Muciño Arias.

Tras un operativo nocturno, personal de la alcaldía aseguró a cinco de los perros, los cuales permanecen bajo valoración médica en la Clínica de Bienestar Animal de la demarcación.

En coordinación con la Agencia de Atención Animal (Agatan) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), se definirá si los ejemplares son puestos en adopción o canalizados a un refugio, además de programar dos operativos preventivos adicionales.

Con comuneros y agricultores estamos pensando programar recorridos para identificar más animalitos que pudieran encontrar en una situación de riesgo, tanto para ellos mismos y para las personas que transitan por la zona”, explicó.

Sobre la víctima de 73 años, la autoridad reportó que su estado de salud es estable, aunque presenta heridas de cuidado bajo estudio médico, señaló que se brinda asesoría legal a sus familiares para interponer la denuncia correspondiente.

Finalmente, ante la difusión en redes de un video sobre otro presunto ataque contra una mujer, que no resultó lesionada, hecho documentado por este medio y donde se observa cómo la víctima es atacada por esta jauría mientras caminaba por la calle.

La alcaldía exhortó a los visitantes a reportar cualquier incidente y anunció que trabajará con comuneros para vigilar en las casetas de acceso, para que quienes ingresen con mascotas salgan con ellas, evitando así el abandono en la zona alta del bosque.