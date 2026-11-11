“Entre todos la mataron”, acusa madre de Karen Itzel durante juicio contra suegros

“Entre todos le pegaron, entre todos la mataron”, declaró Nadia Barrales, madre de Karen Itzel Rodríguez Barrales, durante la primera audiencia del juicio oral contra José Luis “N” y Martha Beatriz “N”, señalados por su presunta participación en el feminicidio de la estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La audiencia se llevó a cabo este miércoles en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) comenzó el desahogo de pruebas testimoniales en contra de los padres de José Luis Galicia, señalado como autor material del crimen ocurrido en mayo de 2022.

Durante esta primera jornada procesal rindieron declaración tres personas: Nadia Barrales, madre de la víctima; un tío de Karen Itzel y una compañera de trabajo de la joven, quien acudió un día antes del feminicidio al domicilio que ésta habitaba junto con José Luis Galicia.

José Luis Galicia fue sentenciado por el feminicidio de Karen Itzel Foto: Especial

En su testimonio, Nadia Barrales relató lo ocurrido con su hija y explicó cómo fue que la sacaron del departamento, además de narrar las acciones de búsqueda que emprendió para localizarla.

Durante el interrogatorio, los abogados defensores de los acusados intentaron cuestionar la declaración de la madre de Karen Itzel e incluso le preguntaron cuántas personas se necesitan para cometer un homicidio.

Los otros dos testimonios correspondieron a personas que tuvieron conocimiento de Karen Itzel antes de que ocurriera el crimen, quienes fueron presentadas como parte de las pruebas en el proceso judicial.

La siguiente jornada del juicio oral está programada para el próximo 18 de noviembre, cuando la Fiscalía capitalina prevé presentar otros tres medios de prueba para sustentar las acusaciones contra José Luis “N” y Martha Beatriz “N”.

De acuerdo con las investigaciones, José Luis “N” y Martha Beatriz “N” habrían ayudado a su hijo a desaparecer el cuerpo de la estudiante, de 26 años, después de que fue asesinada en su domicilio, en la alcaldía Tláhuac.