Apuestan por turismo de alta gama y mercado asiático al cierre de año

La CDMX proyecta cerrar el año con un repunte en la ocupación hotelera y el flujo de visitantes internacionales, impulsada por su patrimonio cultural, tercer lugar global en museos, y oferta gastronómica con 79 distinciones Michelin.

Jennie Shrem, directora general del Instituto de Promoción Turística (IPT) de la Secretaría de Turismo capitalina, destacó en entrevista con Excélsior que la estrategia busca captar mercados de alta gama y consolidar la presencia en Asia, particularmente en China, Japón y Corea del Sur.

Estamos cautivando a nivel internacional y transformando la posición de la Ciudad de México. La base o la columna vertebral para presentar buenos resultados es salir a promover el destino, porque el destino no se vende solo.”

Previo al cierre de año, participará en la feria ITB Guadalajara, donde firmará un convenio con Yucatán y presentará avances de su campaña con Huawei; además, acompañará a 10 empresas hoteleras a ILTM Cannes, en Francia, y asistirá a la feria internacional de Haikou, China.

En conectividad, formalizará con Aeroméxico el programa Stopover, que permitirá a viajeros internacionales hospedarse en la capital entre uno y siete días sin costo adicional en su tarifa aérea antes de conectar con otros destinos nacionales.