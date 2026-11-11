Pide Partido Verde de la CDMX adaptar refugios para recibir a mujeres víctimas de violencia junto con sus mascotas

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México proyecta cerrar el año 2026 con dos mil 622 mujeres en situación de riesgo feminicida. Frente a este panorama, el Partido Verde de la capital, impulsó la adecuación de los refugios especializados para permitir el ingreso de las víctimas junto con sus animales de compañía, evitando que la preocupación por el bienestar de sus mascotas retrase la decisión de abandonar entornos de violencia.

La iniciativa retoma un punto de acuerdo aprobado en marzo de 2026 por el Congreso de la Ciudad de México, presentado por la diputada Yolanda García Ortega. La medida busca adaptar las casas de emergencia y espacios de protección mediante protocolos de ingreso, áreas acondicionadas y normativas sanitarias. Jesús Sesma Suárez, dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, explicó la importancia de identificar los factores que obstaculizan la salida del entorno agresor y brindar alternativas de tranquilidad, al tiempo de destacar el papel que desempeñan los animales en la recuperación emocional de las mujeres.

"Garantizar su seguridad también implica identificar aquellos factores que les impiden alejarse de sus agresores y ofrecer alternativas que les permitan iniciar una nueva etapa en condiciones de mayor tranquilidad", afirmó el dirigente ecologista.

Sesma Suárez añadió que "mantener cerca a sus animales de compañía puede ayudar a las mujeres a enfrentar las consecuencias emocionales de la violencia, al representar una fuente de afecto y estabilidad durante su recuperación".

Para fundamentar la propuesta se tomaron como referencia modelos internacionales como el programa "Correa Púrpura", el cual facilita la recepción de mascotas en refugios para víctimas de violencia doméstica. Este enfoque reconoce que preservar los lazos afectivos con las mascotas contribuye al proceso de sanación emocional, de modo que las mujeres puedan ponerse a salvo sin tener que romper el vínculo familiar con sus animales.