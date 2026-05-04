Movilidad CDMX, bajo presión: Home office y asueto, escapes rumbo al Mundial 2026

Implementar esquemas de trabajo desde casa y días de asueto para escuelas durante las fechas de partidos mundialistas, ayudaría a evitar la congestión vehicular y a que la Ciudad de México ofrezca una movilidad adecuada para los capitalinos y los 3 millones de turistas que se estima llegarán a la capital.

Samantha Contreras, analista de la organización México ¿Cómo vamos?, indicó que estos esquemas ayudarían a reducir la presión por demanda a la que estará sometida el sistema de transporte de la capital.

Metro, con menos trenes que antes de la pandemia de covid-19

Tan solo el Sistema de Transporte Colectivo Metro, uno de los principales modos de traslados, llegará al Mundial con menos trenes que antes de la pandemia de covid-19, indicó.

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En enero de 2026, la flota en servicio del Metro se mantuvo en 269 unidades, cifra por debajo de los 278 trenes que operaban prepandemia, acotó.

Reconoció que es positivo que el gobierno de la Ciudad de México esté implementando acciones para reforzar la movilidad de cara al Mundial 2026 y que estas sean permanentes y no temporales en beneficio de los capitalinos.

Riesgo de colapso en la movilidad de la CDMX

Pero también alertó en que existe el riesgo de un colapso si la estrategia no se aplica adecuadamente.

Se trata de que haya una coordinación, que no traten, no se intente tratar estos meses como si todo fuera igual, no sólo de parte del Estado debe de hacer un gran enfoque para que no se colapse la ciudad, sino desde el ciudadano, desde el empresario, dueño, yo maestra, yo director, saber y estar consciente y tener empatía porque va a haber este cambio durante varios días en la movilidad”, dijo.

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Home office, una bueno opción

En ese contexto, el trabajo desde casa podría ser una buena opción para aquellas empresas y dependencias en donde sea posible.

Definitivamente sí está dentro de las posibilidades del empresario, del dueño, del encargado, dar esto y poder permitir que se trabaje desde casa, no solamente estaría ayudando a su trabajador, sino que estaría ayudando a la ciudad, al aportar un granito de sal para evitar la congestión”, expresó.

El mismo caso para que se declaren de asueto los días con juegos del mundial. “Sí, creo que debería de plantearse la manera de que los estudiantes pudieran estar en sus hogares”, agregó.

La especialista en análisis de datos, economía y diseño de políticas resaltó que el Mundial será un evento internacional que generará unos tres mil millones de dólares o 54 mil millones de pesos, equivalentes a 0.1% del Producto Interno Bruto nacional.

Y consideró que el resultado final en cuanto a la logística citadina de movilidad y seguridad para recibir al Mundial se traducirá en una calificación positiva o negativa para el gobierno de la CDMX, en el marco del próximo proceso electoral intermedio de 2027.

Definitivamente sí, afectaría mucho a la calificación del Gobierno en turno por el hecho de que el proyecto del Mundial 2026 no significa simplemente como que vamos a tener turistas, a ver cómo lo soportamos. No, se trata de que es una derrama económica impresionante, entonces, no estamos hablando de que sólo el país va a recibir más impuestos, no, estamos hablando que aparte de eso, va a haber ciudadanos que tienen sus propios negocios, que tienen sus propios beneficios de este evento.

“Entonces, qué me conviene a mí empresario de una pequeña, mediana empresa, pues claro que se puedan mover los ciudadanos, que esté todo bien, que haya seguridad, que haya todo esto y que aparte estén bien los turistas”, dijo.

Foto: Mexsport

Fechas mundialistas en la mira para la movilidad de la CDMX

Jueves 11 de junio (13:00 horas): Partido inaugural del Mundial entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Miércoles 17 de junio (20:00 horas): Partido de fase de grupos entre Uzbekistán y Colombia.

Miércoles 24 de junio (21:00 horas): Cierre de la fase de grupos para México vs. Chequia.

Martes 30 de junio (20:00 horas): Choque correspondiente a los dieciseisavos de final.

Domingo 5 de julio (20:00 horas): Partido de octavos de final.

*mcam