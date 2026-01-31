Detienen a dos sujetos con 21 mil pesos producto de extorsión a tortillería

En la alcaldía Álvaro Obregón fueron detenidos dos hombres presuntamente involucrados en la extorsión contra la dueña de una tortillería.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Lomas de Capula, luego de una denuncia realizada por una comerciante a través del número de emergencias 911.

Durante patrullajes de vigilancia, los elementos de la PBI fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, sobre una mujer que solicitaba auxilio tras ser amenazada con un arma de fuego para entregar dinero en efectivo, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

Al llegar al lugar, la denunciante de 30 años de edad, propietaria de una tortillería, señaló que dos sujetos la obligaron a pagar una cantidad de dinero para evitar daños a su persona o a su negocio, en calles de la colonia Lomas de Capula.

Choque contra micro evita escape

Los uniformados ubicaron a los presuntos responsables metros adelante, quienes al percatarse de la presencia policial, los hombres intentaron escapar a bordo de un automóvil gris, pero avanzaron solo unos metros antes de chocar contra una unidad de transporte público.

En ese punto fueron interceptados y sometidos a una revisión preventiva.

Durante la acción policial se recuperaron 21 mil 100 pesos en efectivo, monto que la víctima reconoció como el dinero entregado bajo amenazas.

Además, se aseguró una réplica de arma de fuego y un cargador con seis cartuchos, así como el vehículo en el que pretendían huir.

Detenidos cuentan con antecedentes penales

En un mensaje en su cuenta de X, Vázquez Camacho informó que tras la detención se realizó un cruce de información con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que permitió confirmar que uno de los detenidos intentó falsear su identidad.

“A pesar de que intentó falsear su identidad se pudo corroborar que se trata de un objetivo generador de violencia en la demarcación”, señaló el jefe de la policía capitalina.

Los detenidos, de 19 y 31 años de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Según datos oficiales, el hombre que se identificó con un nombre falso cuenta con un antecedente en el Sistema Penitenciario por delitos contra la salud en 2022, mientras que el más joven registra un ingreso en 2025 por el mismo delito.

Vázquez Camacho destacó la coordinación entre la SSC, la Fiscalía capitalina y las alcaldías para atender este tipo de delitos.

“Agradecemos y reconocemos el trabajo conjunto para prevenir la extorsión y los delitos de alto impacto”, señaló, al tiempo que recordó a la ciudadanía que puede denunciar de manera anónima a través del 089, el 911 o la línea 55 5036 3301.

