Caen en Ermita dos hombres y una mujer por beber y orinar en andenes del Metro

En la estación Ermita, de la Línea 2 del Metro, fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes aparentemente consumían bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones, además de que orinaban en el andén.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que los detenidos fueron identificados como Felipe “N”, de 24 años; Leonel Arturo “N”, de 49 años y Abigail “N”, de 39 años.

De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención uno de los detenidos acusó a los elementos de intentar robar sus celulares y la mujer manifestó ser víctima de acoso”, escribió Rubalcava en redes sociales.

Sin embargo, negó que los policías actuaran de forma inapropiada, por lo que los argumentos en su contra solo se hicieron para evitar la detención y su presentación ante la autoridad.

Respaldamos a los policías que cumplen con su deber y actúan conforme a los protocolos. No permitiremos estas faltas: quienes dañen o hagan mal uso del Metro serán presentados ante la autoridad competente. La vigilancia continuará para mantener el orden y proteger a las personas usuarias”, concluyó el director del Metro.

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, orinar o defecar en espacios públicos es una infracción tipo B, la cual se sanciona con una multa de 11 a 40 unidades de medida, equivalentes a mil 290 pesos y hasta cuatro mil 692 pesos.

Así como arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de seis a 12 horas.

Mientras que por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública se considera una infracción tipo C, de acuerdo con la misma ley, en este caso la multa va de los dos mil 463 pesos a los tres mil 519 pesos.

O arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.