Mural del Metro CDMX obtiene récord Guinness

La obra tridimensional Apoteosis obtuvo el récord Guinness como el mural holográfico más grande del mundo, informó este sábado el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Es el primer récord mundial Guinness que obtiene el organismo en sus 57 años de historia.

Inauguran hoy mural en Metro CDMX Marco Nájera

El mural se exhibe en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro y fue inaugurado el pasado 20 de agosto.

“Es una obra de arte que enaltece a la Ciudad de México y al arte mexicano”, consideró Adrián Rubalcava, director del STC

El mural tiene 750 metros cuadrados intervenidos con una técnica holográfica especial que permite a los espectadores visualizar distintas imágenes según el ángulo desde el que se mire.

“Después de una rigurosa revisión de evidencias, mediciones y protocolos, es un honor confirmar que Federico Kampf y el STC han alcanzado oficialmente un nuevo título mundial récord Guinness por el mural holográfico”, expresó a través del comunicado Susana Reyes, adjudicadora de Guinness World Récords.

El mural Apoteosis narra la transformación del hombre en lo divino y plantea un encuentro simbólico entre las tradiciones mexicana y occidental, a través de las figuras de Quetzalcóatl y Xochipilli y de Apolo y Dionisio.

Está integrado por seis murales ensamblados que conforman tres narrativas.

Se compone de 200 cuadros y 12 mil tiras pulidas y pintadas por ambos lados. Fue realizada en 34 días, con un ritmo aproximado de 22 metros cuadrados de pintura diarios.Fue donada por Federico Kampf para su exhibición en la estación Auditorio de la Línea 7.

Forma parte de la modernización de la estación Auditorio y enriquece el acervo cultural del STC, agregó el organismo.



