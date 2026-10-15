Brugada destina 3 nuevas universidades y preparatorias para la periferia

Con el anuncio de la edificación de tres planteles universitarios, incluida una nueva sede de la UNAM y tres preparatorias en las zonas más alejadas de la capital, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, conmemoró el 29 aniversario del movimiento social “Prepa sí, cárcel no” en la alcaldía Iztapalapa.

Desde el plantel Casa Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la mandataria subrayó el valor histórico de la organización comunitaria que en 1997 impidió la edificación de un reclusorio en la Sierra de Santa Catarina para transformarlo en infraestructura educativa.

Brugada Molina cuestionó los modelos de desarrollo urbano pasados que relegaron históricamente a los sectores periféricos al destino de proyectos indeseados. Al respecto, enfatizó la prioridad de su gestión en el desarrollo social de la zona oriente:

"Las periferias deben estar en el centro de nuestro gobierno y no deben ser el patio trasero de la Ciudad de México; son el corazón de la transformación. No merecen las sobras, sino lo mejor", refirió.

La titular del Ejecutivo local destacó que, a partir de esta lucha en San Miguel Teotongo, el gobierno asumió la administración directa de la educación media superior. Asimismo, acompañada por la alcaldesa Aleyda Alavez, la mandataria abogó por un modelo penitenciario con enfoque de derechos humanos y reinserción social efectiva.

Por su parte, el rector de la UACM, Juan Carlos Aguilar Franco, reafirmó la gratuidad y el acceso sin examen de admisión de la institución. En tanto, la representación estudiantil solicitó la ampliación de becas, infraestructura y la entrega total del predio de la antigua cárcel para el crecimiento del plantel.