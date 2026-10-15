Capturan a implicado en ataque armado contra dos hombres en Azcapotzalco

Un hombre fue detenido en la alcaldía Azcapotzalco, ya que estaría relacionado con la agresión armada en contra de dos hombres que viajaban en un vehículo de alta gama en la colonia Pasteros, de la misma demarcación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el ataque armado derivó de un intento de asalto, lo cual dejó a los tripulantes de la unidad con varias heridas.

Tras recibir el reporte de dos hombres con manchas hemáticas al interior de un vehículo, en el cruce de la calle Ahuehuete y la avenida Aquiles Serdán, en la colonia Pasteros, los policías acudieron al lugar y solicitaron los servicios de emergencia para atender a los afectados, uno de ellos de nacionalidad extranjera, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada”.

Foto: Especial

A la par, se solicitó a los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente ubicar a los presuntos agresores, quienes escaparon a bordo de dos motocicletas.

Fue así como se ubicó a uno de los presuntos responsables en calles de la colonia Providencia, también en Azcapotzalco, por lo que los elementos de la SSC acudieron al sitio indicado por los monitoristas del C2.

Reproducir El hombre fue detenido en la misma alcaldía

Los policías realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, tras la cual aseguraron, dos celulares, dos armas de fuego con cartuchos útiles, un silenciador, dos motocicletas y un casco posiblemente relacionados con los hechos”.

Por tal motivo, el hombre y los objetos asegurados fueron trasladados ante el Ministerio Público, para determinar su responsabilidad en la agresión ocurrida minuto antes.