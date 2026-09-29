Capturan otra vez a “El Pary” de La Unión Tepito con arma, drogas y auto de lujo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que fue detenido Rogelio “N”, alias “El Pary”, presunto integrante de La Unión Tepito, su captura ocurrió en calles del Centro Históricos, cuando agentes de la SSC detectaron que una persona manipulaba dosis de droga.

Además, tras realizar una revisión más profunda, los agentes también le encontraron un arma de fuego, cartuchos y más drogas.

Los uniformados efectuaban recorridos de supervisión y vigilancia en la calle Palma Norte, en la colonia Centro, donde observaron a un hombre a bordo de un vehículo de alta gama, quien manipulaba envoltorios con posible droga”.

Foto: SSc

Los elementos policíacos le hallaron:

Un arma de fuego

Cinco cartuchos útiles

182 bolsitas y un kilogramo a granel de marihuana

35 bolsitas con una sustancia sólida similar a la piedra

Una bolsa transparente con posible cristal

Por dicho motivo, se procedió con la detención del hombre de 49 años, al que presentaron ante el Ministerio Público para determinar su situación legal.

Reproducir Las autoridades relación a Rogelio “N” con una célula criminal dedicada a la distribución de droga

De acuerdo con los registros de las autoridades, “El Pary” está relacionados con los delitos de distribución de droga, extorsión, cobro de piso y homicidios en la zona Centro de la Ciudad de México.

Además de contar con ingresos a las cárceles capitalinas, en 2019 s ele acusó de delitos contra la salud y en 2003 por el delito de robo calificado en pandilla.