Capturan otra vez a “El Pary” de La Unión Tepito con arma, drogas y auto de lujo
Las autoridades relación a Rogelio “N” con una célula criminal dedicada a la distribución de droga, extorsión y homicidios
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que fue detenido Rogelio “N”, alias “El Pary”, presunto integrante de La Unión Tepito, su captura ocurrió en calles del Centro Históricos, cuando agentes de la SSC detectaron que una persona manipulaba dosis de droga.
Además, tras realizar una revisión más profunda, los agentes también le encontraron un arma de fuego, cartuchos y más drogas.
Los uniformados efectuaban recorridos de supervisión y vigilancia en la calle Palma Norte, en la colonia Centro, donde observaron a un hombre a bordo de un vehículo de alta gama, quien manipulaba envoltorios con posible droga”.
Los elementos policíacos le hallaron:
- Un arma de fuego
- Cinco cartuchos útiles
- 182 bolsitas y un kilogramo a granel de marihuana
- 35 bolsitas con una sustancia sólida similar a la piedra
- Una bolsa transparente con posible cristal
Por dicho motivo, se procedió con la detención del hombre de 49 años, al que presentaron ante el Ministerio Público para determinar su situación legal.
De acuerdo con los registros de las autoridades, “El Pary” está relacionados con los delitos de distribución de droga, extorsión, cobro de piso y homicidios en la zona Centro de la Ciudad de México.
Además de contar con ingresos a las cárceles capitalinas, en 2019 s ele acusó de delitos contra la salud y en 2003 por el delito de robo calificado en pandilla.