Detienen en Mérida a sujeto que hizo 'tocamientos' a adulta mayor en la CDMX
Jesús Joaquín 'N', de 36 años, fue capturado en las instalaciones de la Fiscalía de Yucatán; era buscado por una agresión ocurrida en 2025 en la alcaldía Cuauhtémoc.
Autoridades lograron cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Jesús Joaquín 'N', de 36 años de edad, por su probable participación en el delito de abuso sexual cometido en agravio de una persona de la tercera edad en la Ciudad de México.
La captura se logró tras un operativo de colaboración interestatal que culminó en el estado de Yucatán.
De acuerdo con la carpeta de investigación (CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/00875/10-2025), el imputado logró evadir a la justicia durante varios meses. Sin embargo, fue localizado y detenido el 28 de julio de 2026 al mediodía.
- Lugar de detención: Instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
- Ubicación: Kilómetro 45 del Anillo Periférico, en la ciudad de Mérida.
- Situación actual: Quedó a disposición de la autoridad competente para continuar su proceso penal.
Así ocurrió la agresión en la alcaldía Cuauhtémoc
Las investigaciones ministeriales apuntan a que los hechos se registraron el 8 de octubre de 2025, cerca de las 13:53 horas. La agresión tuvo lugar a plena luz del día sobre la avenida Juárez, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Según la denuncia oficial:
- La víctima, de 62 años de edad (identificada con las iniciales M.A.G.S. para proteger su identidad), transitaba por la zona.
- El ahora imputado presuntamente se acercó y le realizó un tocamiento en los glúteos sin su consentimiento.
- Inmediatamente después de la agresión, la víctima solicitó el apoyo de elementos policiales cercanos.
- Los oficiales aseguraron a Jesús Joaquín 'N' y lo presentaron ante el Ministerio Público, lo que derivó en la apertura de la investigación.