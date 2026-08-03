Detienen en Mérida a sujeto que hizo 'tocamientos' a adulta mayor en la CDMX

Autoridades lograron cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Jesús Joaquín 'N', de 36 años de edad, por su probable participación en el delito de abuso sexual cometido en agravio de una persona de la tercera edad en la Ciudad de México.

La captura se logró tras un operativo de colaboración interestatal que culminó en el estado de Yucatán.

De acuerdo con la carpeta de investigación (CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/00875/10-2025), el imputado logró evadir a la justicia durante varios meses. Sin embargo, fue localizado y detenido el 28 de julio de 2026 al mediodía.

Lugar de detención: Instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.

Instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Ubicación: Kilómetro 45 del Anillo Periférico, en la ciudad de Mérida.

Kilómetro 45 del Anillo Periférico, en la ciudad de Mérida. Situación actual: Quedó a disposición de la autoridad competente para continuar su proceso penal.

Así ocurrió la agresión en la alcaldía Cuauhtémoc

Las investigaciones ministeriales apuntan a que los hechos se registraron el 8 de octubre de 2025, cerca de las 13:53 horas. La agresión tuvo lugar a plena luz del día sobre la avenida Juárez, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Según la denuncia oficial: