Capturan a mujer en Tlalpan con más de mil dosis de metanfetamina

Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ya que fue sorprendida cuando manipulaba dosis de droga; además, las autoridades investigan su posible relación con un grupo criminal, ya que le fue asegurada una manta en la que supuestamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) haría una “limpia”.

La SSC afirmó que la detención de la mujer fue gracias a los trabajos de investigación, los cuales permitieron ubicar y detener a la mujer sobre la calle Ida de Raymundo Reyes, en la colonia San Miguel Ajusco, de la alcaldía Tlalpan.

A través de trabajos de investigación e inteligencia, se logró la detención de una mujer en posesión de mil 347 dosis de posibles narcóticos, así como un arma de fuego y otros objetos”.

Cuando los elementos de la SSC observaron que la mujer manipulaba diversos envoltorios, se acercaron para verificar que no se tratara de algún delito, luego de realizar una revisión preventiva, los agentes aseguraron:

Mil 347 bolsitas de color rojo y amarillo que contenían una sustancia sólida con características de metanfetamina

Una bolsa con 500 gramos de posible marihuana

Un arma de fuego

Dos básculas grameras

Una lona

Un dispositivo celular

Dinero en efectivo

Foto: SSC

La mujer de 36 años, todos los objetos y drogas aseguradas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.