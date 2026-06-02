Se desprende techumbre de puente peatonal en la Terminal 1 del AICM

Una mujer resultó lesionada la tarde de este martes luego de que parte de la techumbre de un puente peatonal se desprendiera en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

El incidente, que además provocó afectaciones a la circulación vehicular en la zona, ocurrió sobre la avenida Capitán Carlos León, en una de las salidas vehiculares de la terminal aérea, donde la estructura metálica instalada sobre un puente peatonal colapsó de manera repentina.

Personal del aeropuerto acudió al sitio de forma inmediata para atender la emergencia Rodolfo Dorantes

Un auto resultó con daños. Rodolfo Dorantes

En sus redes sociales, autoridades del AICM informaron que el desprendimiento causó daños a una automovilista que transitaba por el lugar.

Se informó que personal de los servicios médicos del aeropuerto acudió al sitio para brindar los primeros auxilios a la mujer lesionada, mientras trabajadores y elementos de seguridad acordonaron el área para evitar nuevos riesgos.

Reproducir La protección de un puente peatonal cayó hacia la avenida.

La administración aeroportuaria informó que se realizará una investigación para determinar las causas del colapso y deslindar responsabilidades. Añadió que “la cobertura de seguros correspondiente se hará cargo de los daños ocasionados por el incidente”.

Hasta el momento, el aeropuerto no ha precisado si la estructura que se desplomó formaba parte de las áreas que continúan siendo intervenidas como parte del programa de rehabilitación integral que se realiza en el AICM, rumbo al Mundial.

Personal del AICM retiró los escombros. Rodolfo Dorantes

El domingo, autoridades federales y locales encabezaron la entrega de la primera etapa de modernización del aeropuerto capitalino, proyecto en el que se invirtieron 6 mil 500 millones de pesos.