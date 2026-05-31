AICM concluye primera fase del programa de remodelación integral

Sin interrumpir operaciones y dando servicio a más de 200 mil usuarios al día, la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), concluyó con la primera fase del programa integral de remodelación y modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como parte del programa de preparación rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

La dependencia detalló que se realizan 106 proyectos de infraestructura, equipamiento y servicios, diseñados para fortalecer la capacidad operativa y mejorar la experiencia de los usuarios, como parte de un proyecto integral se tiene contemplada una inversión total cercana a los 10 mil millones de pesos.

La Marina detalló que de estas obras destacan la intervención de 394 mil metros cuadrados de áreas de atención a pasajeros, en ambas terminales; así como la recuperación de 34 mil metros cuadrados adicionales que permitirán ampliar salas de última espera, pasillos, filtros de seguridad, vialidades y espacios de servicio.

También se realizó un incremento del 25 por ciento en las líneas de inspección de seguridad, lo que permitirá agilizar significativamente el flujo de pasajeros durante los periodos de mayor demanda.

La Semar detalló que se realizan 106 proyectos de infraestructura, equipamiento y servicios, diseñados para fortalecer la capacidad operativa y mejorar la experiencia de los usuarios. Cuartoscuro

En el área de Migración se instalaron 40 puertas electrónicas (e-Gates) y se ampliaron los módulos de atención hasta alcanzar 60 posiciones, reduciendo los tiempos de espera de hasta 40 minutos a un promedio cercano a nueve minutos en horarios de alta afluencia.

En el AICM se incorporó tecnología de última generación mediante un sistema de videovigilancia integrado por 3 mil 629 cámaras con apoyo de inteligencia artificial, nuevas plataformas digitales de información al pasajero, conectividad mejorada y señalización moderna.

Se realizaron mejoras en la infraestructura aeronáutica, incluyendo una nueva calle de rodaje de salida rápida que reducirá los tiempos de ocupación de pista por aeronave, fortaleciendo la eficiencia operativa del aeropuerto.

La Marina destacó que durante los trabajos la terminal aérea recibió los Cirium On-Time Performance Awards 2025, como el tercer aeropuerto más puntual del mundo lo que confirma que las obras se realizaron sin afectar el desempeño operativo de la principal terminal aérea del país.