Desplegarán en la CDMX a 15 mil policías por Operativo Regreso a Clases

Unos 15 mil policías serán desplegados como parte del Operativo Regreso a Clases 2026-2027 con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de más de 2 millones de personas entre personal docente, estudiantes y padres de familia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que este lunes regresarán a clases los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), así como maestros y trabajadores administrativos y operativos.

Las acciones preventivas iniciarán a partir de las 06:00 horas, en las que participan policías sectoriales, Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar, de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de la Unidad de Seguridad Escolar.

Los uniformados estarán apoyados de mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve ambulancias, cuatro motoambulancias y una unidad de rescate del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos de prevención y vigilancia.

Además, unos 5 mil 800 policías estarán a cargo de la seguridad de la red del Metro. Se contará con trenes de apoyo para atender las estaciones con mayor afluencia, informó el Sistema de Transporte Colectivo.

Los policías de Tránsito orientarán a los automovilistas a fin de evitar una infracción por estacionarse en lugares prohibidos, pasos peatonales, doble o triple fila o en las zonas escolares restringidas, lo que puede generar disminución a la capacidad vial.

Durante el regreso a clases también se realizarán manifestaciones como la Marcha Nacional de Jubilados que partirá a las 10:30 horas del Monumento a la Revolución hacia la Cámara de Diputados.