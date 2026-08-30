Golpiza, armas y robo: joven denuncia 'brutal' agresión en bar en Zona Rosa

Una noche en la Zona Rosa terminó en una presunta agresión brutal para un joven que acudió al bar Mr. Bunny acompañado de una amiga y quien posteriormente denunció haber sido golpeado, amenazado con armas y despojado de sus pertenencias por un grupo de siete hombres.

De acuerdo con el testimonio difundido por la presunta víctima en redes sociales, los hechos ocurrieron cuando acudió al sanitario del establecimiento. Aseguró que uno de los hombres le ofreció una sustancia, pero que él se negó. Posteriormente, el sujeto habría empujado a su amiga y, tras un reclamo, comenzó una confrontación que derivó en la agresión.

El joven relató que el hombre lo golpeó en la boca y posteriormente llamó a otros seis individuos. Según su versión, varios de ellos ingresaron al baño y ordenaron cerrar las puertas para impedir que alguien pudiera entrar.

La presunta víctima aseguró que tres de los hombres lo amenazaron con armas, mientras uno le colocaba un arma en el rostro y otros dos lo golpeaban en la cabeza con la parte trasera de las mismas.

'Brutal' golpiza duró más de 10 minutos

El denunciante afirmó que posteriormente los siete hombres comenzaron a golpearlo y que durante la agresión le quitaron su INE, dinero en efectivo y una pulsera de oro. También señaló que los agresores se quitaron los cinturones y utilizaron las hebillas para continuar golpeándolo durante aproximadamente 10 minutos.

Finalmente, relató que uno de los hombres le quitó la playera y la sudadera y que recibió la orden de sacarlo por la parte trasera del establecimiento, donde habría sido abandonado en la calle.

Su amiga, agregó, fue sacada por la entrada principal y no sufrió una agresión adicional. El joven decidió hacer público su testimonio para exigir que se investiguen los hechos y advertir a otras personas sobre lo ocurrido. Aseguró que ya presentó una denuncia ante las autoridades.

Las acusaciones forman parte del testimonio de la presunta víctima y deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes, quienes determinarán las responsabilidades que pudieran existir.