Sesma plantea restringir plásticos de un solo uso en envíos de compras por internet

El aumento de las compras por internet ha disparado la generación de residuos plásticos en la Ciudad de México, por lo que el diputado con licencia y dirigente del Partido Verde capitalino, Jesús Sesma Suárez, presentó una iniciativa para restringir el uso de plásticos de un solo uso en los empaques de los envíos. El legislador advirtió que "cada paquete que llega a una casa deja una huella ambiental", por lo que consideró indispensable que las empresas adopten esquemas de distribución más sostenibles.

La propuesta busca que los embalajes utilizados en el comercio electrónico incorporen materiales reciclables, reutilizables o compostables, con el propósito de reducir el volumen de desechos que genera esta actividad. Sesma explicó que millones de productos se entregan diariamente en bolsas, envolturas y otros empaques cuya utilidad dura apenas unos minutos, mientras que su permanencia en el entorno puede extenderse durante años.

El legislador sostuvo que el crecimiento del comercio digital también representa un desafío para los servicios públicos de limpieza. "El comercio electrónico genera diariamente cientos de toneladas de residuos plásticos en la Ciudad de México", afirmó, al señalar que gran parte de estos materiales es difícil de reciclar y termina en rellenos sanitarios, barrancas, cuerpos de agua y espacios públicos.

Además de limitar los plásticos de un solo uso, la iniciativa plantea reducir el empleo de materiales innecesarios en los envíos e incentivar empaques reutilizables que favorezcan un modelo de economía circular. Para Sesma, el objetivo es que "las empresas asuman una mayor responsabilidad y adopten prácticas más sustentables", de modo que el crecimiento del sector no implique un mayor deterioro ambiental.

El dirigente del Partido Verde consideró que la innovación tecnológica y el avance del comercio electrónico deben ir acompañados de medidas que protejan el medio ambiente. En ese sentido, insistió en que el desarrollo del consumo digital requiere un equilibrio entre la actividad económica y la sustentabilidad, mediante acciones que reduzcan el impacto de los residuos plásticos sin frenar la evolución del sector.