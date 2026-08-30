Janecarlo Lozano llama a fortalecer la organización territorial en respaldo a Sheinbaum

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, convocó a reforzar la organización territorial de Morena y cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al asegurar que el país atraviesa un momento que exige unidad para defender la soberanía nacional y dar continuidad al proyecto de transformación.

Ante más de cinco mil asistentes reunidos en el Foro Cultural Cristina Payán, correspondiente al Distrito 4 local, el alcalde afirmó que la prioridad es mantener la cercanía con la ciudadanía y consolidar el trabajo político desde las colonias. "Defendemos una nación libre, independiente y soberana junto a nuestra presidenta", expresó, al sostener que México debe preservar "el derecho de decidir su propio destino, sin presiones, amenazas ni imposiciones de nadie".

El encuentro reunió a distintas expresiones de Morena en la alcaldía, con la participación de la diputada local Yuriri Ayala, el diputado federal Guillermo Rendón, además de concejales, consejeros nacionales y estatales, así como liderazgos territoriales e integrantes del movimiento.

Durante su intervención, Lozano pidió dejar de lado los intereses personales para privilegiar la unidad del movimiento. "La responsabilidad de quienes formamos parte del movimiento es mantener presencia permanente en territorio, escuchar a la población y acompañar sus causas", señaló, al insistir en que la organización debe fortalecerse en cada colonia, sección y unidad territorial de Gustavo A. Madero.

El alcalde sostuvo que la militancia implica convertir las convicciones en trabajo cotidiano y mantener un vínculo constante con las comunidades. "Militar significa escuchar, organizar y acompañar", afirmó, al llamar a redoblar esfuerzos para consolidar la estructura territorial de Morena en la demarcación.

Lozano también refrendó su respaldo a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y aseguró que la transformación de la capital debe sostenerse sobre una agenda enfocada en garantizar derechos y ampliar las oportunidades para la población. "Respaldamos también a nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para seguir construyendo una ciudad de derechos, libertades y bienestar", expresó, al destacar el acceso de las juventudes a las Utopías, el deporte, la cultura y el espacio público.

Al referirse al trabajo político en la alcaldía, aseguró que Gustavo A. Madero cuenta con "el movimiento más organizado de la Ciudad de México", una fortaleza que atribuyó a años de presencia en las comunidades y al trabajo de miles de militantes.

Con la vista puesta en el próximo año, el alcalde adelantó que la estrategia se centrará en intensificar el trabajo territorial para fortalecer la organización en cada sección y distrito de la demarcación. "Gustavo A. Madero buscará demostrar nuevamente su capacidad de movilización", afirmó, al señalar que la alcaldía aspira a mantenerse como uno de los principales bastiones políticos de Morena en la Ciudad de México