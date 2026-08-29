Compras por regreso a clases desbordan calles del Centro Histórico

Calles del Centro Histórico, como Mesones, Regina, San Jerónimo y la Plaza Pino Suárez lucieron desbordadas por personas que acudieron a comprar útiles escolares.

Era tal la cantidad de personas, que policías cerraron la circulación vehicular en algunos tramos.

Las compradoras reconocieron que no era posible caminar con facilidad, por lo que algunas improvisaron estrategias para poder surtir las listas escolares.

Hay un buen de gente, hay mucho tránsito de coches y la verdad creo que ni siquiera deberían transitar porque todas las familias traen a sus hijos, hay muchos precios accesibles y todo, pero el exceso de gente ahorita se nota demasiado a días atrás.

Foto: Jonás López | Excélsior

Tenemos la mitad y nos falta la otra mitad, ahorita mi hermana, por lo mismo que no podemos caminar, regresó, nos dejó todas las cosas y se regresó a seguir comprando”, dijo Lucero Miranda, una madre de familia.

El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (Concomercio) estimó que el regreso a clases dejaría una derrama económica de más de mil millones de pesos solo en el corredor papelero del Centro Histórico y La Merced.

Foto: Jonás López | Excélsior

A pesar de las aglomeraciones, algunas madres de familia reconocieron que en el Centro Histórico se encuentran mejores precios y amplia variedad, por lo que vale la pena aguantar los empujones.

“Los empujones de la gente pero nada más, pero venimos al Centro porque es má barato, más económico, se encuentra todo, normalmente en la papelerías no se encuentran todas las cosas”, expresó Claudia Rivera, otra compradora.

Este lunes regresan a clases más de 1.4 millones de alumnos.