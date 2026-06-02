Despintan el morado y regresan el amarillo a vialidades; culpan a contratistas

Una empresa contratada por el Gobierno de la Ciudad de México pintó de amarillo elementos viales como parapetos y guarniciones que ya eran morados.

Esto ocurrió en el contexto de las críticas hacia la administración capitalina por pintar elementos viales de avenidas de color morado, que por seguridad vial deberían ser amarillas, como marcan las normas.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), a cargo de Raúl Basulto, difundió que había sido un error de una empresa contratista.

En una ficha informativa aseguró que la empresa, a la cual no identificó, aplicó color morado que no correspondía plenamente a los criterios técnicos.

“Se trató de una intervención realizada por una empresa contratista durante trabajos de mantenimiento en un tramo de infraestructura vial. Como parte de la supervisión permanente de estas labores, se identificó que la aplicación realizada por la empresa no correspondía plenamente a los criterios técnicos y de seguridad vial establecidos por dicha intervención, por lo que se le instruyó realizar los ajustes correspondientes conforme a la normatividad aplicable”, indicó.

La Sobse no informó de qué vialidad se trató y si se haría lo mismo en otras arterias.

Las sanciones por incumplir este manual pueden ir desde multas en UMAS, hasta procedimientos penales Foto: Especial

Y afirmó que las acciones de mantenimiento en vialidades tienen el propósito de preservarlas.

“Las acciones de conservación y mantenimiento que se realizan en la infraestructura de la ciudad tienen como propósito preservar su funcionalidad, seguridad y vida útil. Todos los trabajos ejecutados por empresas contratistas están sujetos a supervisión técnica y al cumplimiento de las especificaciones vigentes”, indicó.

El morado ha sido un color utilizado como identificación de los gobiernos encabezados por Clara Brugada desde sus administraciones en Iztapalapa. Y últimamente se agregaron los ajolotes, corazones, mazorcas y otros elementos.

Sin embargo, la Sobse afirmó que pintar de morado la infraestructura vial de la Ciudad de México no es una política del Gobierno de Brugada.

“No existe ninguna instrucción, programa o política del Gobierno de la Ciudad de México orientada a sustituir o modificar de manera generalizada los colores de la infraestructura pública de la capital.

“La Sobse reitera que este caso corresponde a una intervención específica asociada a trabajos de mantenimiento y no representa una política general del Gobierno de la Ciudad de México respecto a los colores de la infraestructura pública”, señaló la dependencia.

En redes sociales circularon imágenes de cómo trabajadores repintaron de amarillo lo que ya era morado.

En uno de los videos se indica que una de las vialidades es el Distribuidor Vial San Antonio.

El Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas, actualizado en 2024, indica que los parapetos impiden que los conductores de vehículos que pierdan el control por fallas en la conducción, condiciones meteorológicas o fallas mecánicas, salgan de la vía y caigan al vacío.

Es una estructura metálica con una altura de por lo menos 1.10 metros al que se deben añadir placas con material reflejante color amarillo o esferas reflejantes de vidrio.

“Las marcas que se pintan o colocan en el arroyo vial, guarniciones y estructuras deben ser de color blanco, amarillo, verde, azul o rojo, según su función”, indica la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022.