Deslave afecta autos y locales en centro comercial de Santa Fe

Un deslave de un talud afectó al menos a 8 locales, sótanos y tres vehículos deportivos en un centro comercial de la zona de Santa Fe.

En la parte trasera de la plaza comercial de planta baja, 15 niveles y 7 sótanos se suscitó el deslizamiento de material de un talud de 30 metros de altura.

Se desprendieron aproximadamente 60 metros cúbicos de material, los cuales se depositaron sobre la infraestructura de la plaza, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El siniestro ocurrió cerca del cruce de Juan Salvador Agraz y Vasco de Quiroga, en la colonia Las Tinajas de la alcaldía Cuajimalpa, agregó la dependencia.

Como medida de prevención se evacuó a dos guardias de seguridad.

Bomberos cerraron la llave de paso de abastecimiento de gas LP. Asimismo, se dio la recomendación de cerrar los tanques estacionarios del edificio contiguo.

Personal de la SGIRPC colocó sellos de alto riesgo en los locales afectados para evitar el acceso en tanto se valora la zona y se realizan las acciones de mitigación.