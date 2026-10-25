Retiran cuatro árboles secos en la Plaza Río de Janeiro para prevenir riesgos

Personal de la Dirección General de Servicios Urbanos de la Alcaldía Cuauhtémoc derribó cuatro árboles secos que representaban un riesgo para visitantes y habitantes de la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma Norte.

Los trabajos formaron parte de la jornada “Limpia Cuauhtémoc”, encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, que se llevó a cabo en el polígono comprendido entre las avenidas Insurgentes y Chapultepec, así como Álvaro Obregón y Morelia.

Durante el recorrido, la alcaldesa se sumó a una cuadrilla de mantenimiento vial que realizaba trabajos de bacheo en las inmediaciones de la plaza.

“Nos venimos a baches, desazolvar, podar, balizar; estamos en la colonia Roma”, explicó.

Como parte de la jornada, las cuadrillas atendieron 32 metros cuadrados de baches, desazolvaron 619 metros de drenaje y realizaron labores de limpieza en 10 accesorios hidráulicos.

También se balizaron 346 metros de vialidades y 360 metros de guarniciones, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en la zona.

En materia de imagen urbana, se podaron seis árboles, se retiraron cuatro ejemplares muertos y se plantaron 25 nuevas plantas. La alcaldía señaló que las podas se realizan con previo dictamen de un biólogo y están a cargo de personal certificado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Los trabajos también incluyeron acciones de mantenimiento al alumbrado público. Se repararon dos circuitos, se reconectaron 12 luminarias y se sustituyeron cuatro fotoceldas, lo que permitió habilitar 46 luminarias.

En la jornada participaron cerca de 300 trabajadores de distintas áreas de la administración de Cuauhtémoc, quienes realizaron labores de mantenimiento y limpieza en calles y espacios públicos.

Rojo de la Vega estuvo acompañada por la diputada Frida Guillén y funcionarios de su gabinete durante el recorrido, como parte de las acciones para conservar en mejores condiciones el entorno urbano de la colonia Roma Norte.