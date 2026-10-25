Con más de 4 mil personas, Lourdes Paz impulsa el turismo cultural en Iztacalco

La alcaldía Iztacalco benefició a 4 mil 331 personas entre julio y septiembre mediante diversas acciones de promoción turística, con el objetivo de acercar a la población a espacios culturales, recreativos y turísticos, así como contribuir al bienestar y al fomento económico.

Durante este periodo se realizaron 60 salidas, entre recorridos gratuitos, excursiones a otros estados y actividades coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México.

A través del programa “Recorriendo la Ciudad con Paz”, la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico realizó 45 salidas gratuitas, en las que participaron mil 491 personas. Los recorridos incluyeron sitios como Xochimilco, San Pedro Atocpan, el Desierto de los Leones, el Archivo General de la Nación, los museos Soumaya y Jumex, la Basílica de Guadalupe, el Zoológico de Chapultepec, Iztapasauria, Barco Utopía, Los Pinos, Cuicuilco, Casa Frida Kahlo, el Bosque de Tláhuac y Los Dinamos.

El programa “Uniendo Destinos con Paz” permitió realizar nueve excursiones foráneas, con la participación de 528 personas, quienes visitaron destinos como Tecolutla y Costa Esmeralda, Peña de Bernal, Querétaro, San Miguel de Allende, Amecameca para el avistamiento de luciérnagas, Zacatlán de las Manzanas, la Huasteca Potosina y Acapulco, además de diversos balnearios.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, mediante el programa “Colibrí Viajero”, se realizaron seis salidas con 161 participantes. Los recorridos contemplaron lugares como la Catedral del Centro Histórico, el Templo Mayor, Calle Madero, la Casa de León Trotsky, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Pedro Infante y el Ex Convento del Desierto de los Leones.

La alcaldía señaló que estas actividades forman parte de una política de turismo social orientada a ampliar el acceso de las y los habitantes de Iztacalco a la oferta cultural y turística, además de fortalecer la convivencia comunitaria y el conocimiento del patrimonio de la capital y de otros destinos del país.

Además de las salidas, se brindaron 2 mil 120 atenciones presenciales y telefónicas en el Módulo de Información Turística y en la Jefatura de Turismo, donde se ofreció orientación personalizada a vecinas y vecinos. También se participó en tres jornadas informativas, en las que fueron atendidas 32 personas y se distribuyó material de orientación turística.

Con estas acciones, la alcaldesa Lourdes Paz mantiene una estrategia de turismo cercana a la comunidad, enfocada en promover el acceso a la cultura, la recreación y el conocimiento del patrimonio, como parte de las acciones para fortalecer el bienestar de las familias y generar nuevas oportunidades para los habitantes de Iztacalco.