Color, música y memoria: 20 mil participantes deslumbran en la Mega Procesión de Catrinas

Cientos de catrinas llenaron de color, música y baile el Corredor Reforma-Centro Histórico como un preludio al Día de Muertos en la Ciudad de México.

La Mega Procesión de Catrinas 2026 reunió a unos 20 mil participantes, estimó la noche de este domingo, Jessica Esquivias, organizadora y directora de Mega Body Paint México.

Los colectivos de música y baile desfilaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.

Entre ellos, estuvo el Colectivo Masehua’ayotl que alegró el evento con aspectos de la cultura yucateca, como adelantó Excélsior.

“Nosotros sabemos siempre que es mucha felicidad, la verdad es que desde que estábamos allá atrás esperando entre los compañeros nos pusimos a bailar un poquito, entonces el ambiente siempre está todo para arriba”, dijo Alejandro Vázquez, director del colectivo.

Desde la mañana unos 260 maquillistas comenzaron a caracterizar a los asistentes.

Fueron, al menos, 36 contingentes y 102 vehículos alegóricos.

La gran mayoría fueron catrinas, pero también hubo presencia de catrines, algunos de los cuales comentaron que es importante preservar las tradiciones y que pintarse la cara de calavera es una manera de recordar a los parientes que ya murieron.

“Nos animamos a participar porque nosotros como arrieros caracterizamos a los que se nos adelantaron, a aquellos arrieritos que ya no están con nosotros, quienes partieron de este mundo, pero es una forma de recordarlos, más que nada, pues yo creo que los danzantes que venimos aquí traemos el rostro de cada pariente, pues que ya no está con nosotros”, dijo Fernando Martínez, un danzante de Ocoyoacac, Estado de México.

Más de 20 mil catrinas y catrines llenan el corazón de la capital en preludio al Día de Muertos. Tomada de X @IMER_Noticias

Participaron grupos de varios estados de la República y de empresas principalmente de servicios turísticos.

Cada colectivo dio su estilo a la Mega Procesión de Catrinas que este año ya sumó 13 ediciones.

Hubo catrinas veracruzanas, yucatecas, oaxaqueñas, toluqueñas, mexiquenses, hidalguenses, coahuilenses, chiapanecas, entre otras.

“Estoy súper contenta, es la primera vez que participo, la verdad es que estamos despiertos desde muy temprano, la logística inicia desde la mañana, los maquillistas, que desayunes, que comas, que el vestido, que ya no hay paso, pero toda esta cultura, estas tradiciones es todo, esto que se vive es único”, dijo Yuriko Misue, quien participó como una de las catrinas del contingente de agencias de viajes.

“Yo creo que hay un amor a México enorme, o sea la cultura, el poder vivir esta experiencia yo creo que no es lo mismo ver el desfile a poder participar y ser parte de este gran proyecto que a mí me encantó”, agregó Ana Graciano, del sector hotelero.

Para los turistas extranjeros fue una experiencia especial y muy recomendable. Algunos dijeron que desde hace años querían vivir la mega procesión.

“Es una procesión muy alegre, con mucha gente y me encantó”, dijo Sindy, una turista francesa.

“Desde hace tres años tenía guardado el video desde que vi este festival, este desfile y dije, tengo que ir en algún momento y empecé a ahorrar hasta que aquí estoy”, dijo Mariana Sánchez, una turista colombiana.