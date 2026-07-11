Detienen a extorsionadores que se hacían pasar por integrantes del CJNG

Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvieron en flagrancia a dos presuntos extorsionadores que, de acuerdo con las indagatorias, se hacían pasar por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para exigir dinero a un comerciante en la alcaldía Magdalena Contreras.

Ángel “N” y José “N” fueron capturados durante un operativo de entrega vigilada desplegado en la colonia San Bernabé Ocotepec, cinco días después de que la víctima denunciara las amenazas.

La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que el pasado 23 de mayo varios hombres armados llegaron a una tienda de abarrotes, uno de ellos se identificó como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Mediante amenazas y agresiones físicas, exigió al comerciante el pago de una cuota semanal de cinco mil pesos y advirtió que, de negarse, atentarían contra él y su familia.

Por temor, el comerciante realizó cinco pagos que sumaron 25 mil pesos antes de acudir, el 5 de julio, ante la fiscalía para denunciar la extorsión.

Ante ello, agentes de la Policía de Investigación montaron el 10 de julio un operativo en el punto acordado para una nueva entrega de dinero.

Ahí fueron detenidos en flagrancia Ángel “N” y José “N” cuando presuntamente acudieron a recoger el efectivo.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que integra la carpeta de investigación para solicitar su vinculación a proceso.

La fiscalía capitalina informó que las investigaciones continúan para identificar y detener a otros posibles involucrados.