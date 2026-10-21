Desacuerdos sobre despojo y predial encendieron Congreso CDMX

El Congreso de la Ciudad de México se convirtió en una arena de confrontación sobre el despojo, el predial y el tema de los desaparecidos y lo que empezó como una comparecencia serena del secretario de gobierno, César Cravioto, se transformó en una batalla campal, donde el funcionario se defendió de diputados que expusieron que la autoridad dejó a su suerte a los ciudadanos frente a los despojadores.

"Todos ustedes hablaron del tema del despojo -les dijo Cravioto a diputados de MC, PAN, PRI y PT- como si nunca se hubiera coordinado el trabajo: eso lo deben de reconocer o si no lo reconocen, pues que no lo reconozcan, pero nunca había habido un Gabinete Contra el Despojo, nunca en esta ciudad" dijo enfático Cravioto.

Comparecencia del secretario de Gobierno de la Ciudad de México Especial

La diputada Daniela Álvarez del PAN había expuesto en tribuna que "el gobierno local presume 300 recuperaciones de inmuebles despojados, pero se les olvida señalar que son más de 34 mil carpetas de investigación las que se tienen en la fiscalía por este delito (...) secretario su gabinete de despojo no está dando los resultados esperados".

En respuesta Cravioto le dijo a la panista: "Usted habla de 30 mil carpetas de despojo, espéreme -le dijo cuando ella lo siguió cuestionando desde su curul- usted habla de 30 mil carpetas de despojo, pero aquí lo hemos reiterado muchas veces: de las dictaminaciones que hemos hecho, solo en el gabinete 2 de cada 3 no son despojos, para empezar. Hay muchos que son de años anteriores, pues ya prescribieron, estamos revisando qué ha ocurrido históricamente".

Cravioto incluso arremetió contra las alcaldías de oposición señalando: "a poco no pueden hacer prevención de despojo en Cuauhtémoc, que es la alcaldía que más despojos tiene, en Benito Juárez, donde también hay muchos despojos y Coyoacán es como la quinta o sexta alcaldía con despojos, porque no también meten a sus alcaldes para que hagan un trabajo de prevención del despojo".

Ante los cuestionamientos del diputado Ricardo Rubio del PAN sobre el peligro de un incremento al predial, que se desprende de la redacción del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, POZMVM, Cravioto dijo categórico desde tribuna que eso no va a suceder.

Sobre el tema de los desaparecidos la diputada Daniela Álvarez habló de que este año la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas tuvo un presupuesto de 47 millones de pesos y "en contraste su administración gastó 26 millones de pesos en un concierto (...) por eso nos gustaría que nos dijera señor secretario qué prefiere: llenar la plancha del Zócalo o encontrar a nuestros desaparecidos".

Y Cravioto acusó a la panista de expresar una opinión sesgada "dice del presupuesto que tiene la Comisión de Búsqueda, pero no dice y eso también es medio mentir, no dice que se duplicó en este gobierno ese presupuesto: en el gobierno de Clara Brugada, duplicamos el presupuesto para la Comisión de Búsqueda".

Sobre los recursos para conciertos comentó que ésta administración reivindica "el derecho a la cultura y el derecho al entretenimiento de nuestro pueblo y aunque no les guste, seguirá habiendo conciertos públicos y masivos en esta ciudad".

Otro momento de tensión se vivió cuando el diputado local de Morena, Víctor Hugo Romo, defendió a Cravioto señalando que sí envió su informe escrito con más de 72 horas de anticipación como marca la regulación del congreso local, a diferencia de lo que había señalado el panista Rubio, en el sentido de que el secretario había incumplido el protocolo.

Luego Romo expresó: "Que informe la presidenta -a- la bancada del cartel inmobiliario que se habilitaron los días sábados y domingos. La presidenta que se comuniquen, por favor" y de inmediato la diputada Olivia Garza del PAN, presidenta de la Mesa Directiva del congreso local le dijo visiblemente molesta: "Diputado, le hago un llamado: yo no estoy en el debate, yo soy la presidenta del Congreso y le pido respeto para mí".

Al final de la comparecencia la diputada Garza reiteró: "esta Presidencia lamenta las expresiones del diputado Romo, ya que la investidura institucional que represento ha sido violentada fuera de toda proporción".

Durante su comparecencia Cravioto aprovechó para pedir a la oposición que no hagan uso político del tema de la construcción de la línea 5 Cablebús y argumentó que la obra beneficiará a 160 mil personas y se está consultando a la población.

Sobre el comercio en vía pública, detalló que desde octubre del 2025 se liberaron parcial o totalmente 12 calles de Centro Histórico y anunció que se va a modernizar el sistema de comercio en vía pública a través del sistema SISCOVID “con reglas transparentes y claras sobre derechos y obligaciones, información confiable sobre quienes ejercen esta actividad y mecanismos que eviten discrecionalidad”.

Dio a conocer además que este año han sostenido más de 5 mil mesas de trabajo para escuchar y dialogar con los ciudadanos “son 50% más que el año anterior y tres de cada 10 fueron sobre vivienda. También atendimos asuntos de obras públicas, proyectos de Cablebús y temas laborales”.