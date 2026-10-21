Conato de incendio en Línea 9 del Metro suspende servicio parcial

Un conato de incendio afectó la Línea 9 del Metro CDMX la noche del 20 de octubre de 2026, provocando la suspensión parcial del servicio. El fuego se registró en la estación Velódromo-Ciudad Deportiva, específicamente en el bajo puente de la colonia Jardín Balbuena.

Las autoridades determinaron que la causa fue una quema de basura que se extendió hacia las vías, dañando cableado de alta tensión y fibra óptica. Como consecuencia, se implementó un servicio provisional de Tacubaya a Chabacano en ambos sentidos, mientras el tramo de Chabacano a Pantitlán quedó sin operación.

Estaciones cerradas: Se suspendió el servicio en seis estaciones, incluyendo Velódromo, Ciudad Deportiva, Puebla, Mixiuhca y otras en el tramo afectado.

Desalojo: Se realizó el descenso preventivo de pasajeros en estaciones previas a la zona como medida de seguridad.

Estado actual: El incendio fue controlado por Bomberos de la CDMX, pero se realiza una revisión integral del cableado para restablecer la operación completa.