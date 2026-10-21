Marchas y manifestaciones hoy 21 octubre en CDMX; será día de caos vial

Esta mitad de semana están previstas dos marchas, ocho manifestaciones y seis citas agendadas, además de un par de rodadas ciclistas y varios eventos masivos en la Ciudad de México. Las zonas más afectadas serán el Centro Histórico, aunque también habrá movilizaciones en Reforma, Doctores, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Polanco.

MARCHAS

Jubilados marchan desde el Senado

Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados Cuartoscuro

A las 8:30 horas, integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados se reunirán frente al Senado de la República, en Paseo de la Reforma 135, para marchar rumbo al Zócalo capitalino.

Van contra la aplicación retroactiva de la reforma al artículo 127 de la Constitución y exigen que se respete el pago íntegro de sus pensiones, sin los topes salariales aplicados al sector público. También pedirán garantías para los derechos laborales de extrabajadores de CFE, Pemex, Luz y Fuerza y otras dependencias.

Se prevé la llegada de autobuses con manifestantes de otros estados.

Para evitar la zona pueden utilizarse Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Ribera de San Cosme, José María Izazaga o Eje 1 Norte, dependiendo del trayecto.

Trabajadores y jubilados del IMSS

A las 15:00 horas, trabajadores en activo y jubilados del IMSS se concentrarán en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, sobre Avenida Cuauhtémoc, para después marchar hacia el Zócalo.

Personal de salud y agremiados del SNTSS se movilizan para exigir una mejora salarial y mejores condiciones laborales. Cuartoscuro

Exigen la renuncia del dirigente nacional de su sindicato, además de mejores condiciones laborales, abasto suficiente de medicamentos e insumos, mejores salarios, jubilaciones dignas y el fin del acoso y las represalias sindicales.

Se calcula la participación de unas 3 mil personas y no se descarta la llegada de autobuses. Incluso podrían trasladarse también hacia las oficinas centrales del IMSS.

Para evitar Avenida Cuauhtémoc pueden utilizarse Dr. Vértiz, Eje Central, División del Norte y Viaducto; rumbo al Centro, las opciones son Fray Servando, José María Izazaga y Circunvalación.

MANIFESTACIONES

Colectiva Unidas

A las 10:00 horas, integrantes de la colectiva Unidas estarán afuera de los Juzgados de Control del Reclusorio Oriente. Exigirán justicia para una víctima de violencia familiar y que el presunto agresor sea vinculado a proceso y reciba la pena correspondiente.

No se descartan afectaciones viales durante la protesta. Como alternativas están Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac y Periférico Oriente.

Estudiantes de Prepa 8 protestan contra el acoso

También a las 10:00 horas, estudiantes de la Prepa 8 de la UNAM se reunirán en Parque Victoria, en Miguel Ocaranza y Boulevard Adolfo López Mateos, colonia Merced Gómez.

Prepa 8 UNAM Cuartoscuro

Exigen la destitución de profesores acusados de presunto acoso sexual, agresiones y conductas abusivas. También piden que las autoridades del plantel dejen de encubrir a los docentes señalados y garanticen seguridad para los alumnos dentro y fuera de la escuela.

Podrían registrarse afectaciones viales. Para rodear la zona pueden utilizarse Periférico, Avenida Revolución, Barranca del Muerto y Río Mixcoac.

Protesta ambiental frente a Semarnat

A las 11:00 horas, integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna se concentrarán frente a la Semarnat, en Ejército Nacional 223, colonia Anáhuac.

Rechazan la construcción de una planta de fertilizantes en Lerdo, Durango, al considerar que representa un riesgo para el Cañón de Fernández, el río Nazas y el abastecimiento de agua en la región. Podrían sumarse otras organizaciones ambientalistas y no se descartan afectaciones viales.

Como alternativas están Marina Nacional, Mariano Escobedo, Circuito Interior y Horacio.

Defensa del maguey

A las 12:00 horas, integrantes de la Escuelita Tlaxiquera Pedagogía Ancestral realizarán una rueda de prensa frente a Palacio Nacional.

Darán detalles de la próxima “Marcha del Color del Maguey y Danza a Mayahuel”, con la que buscan impulsar una ley nacional para proteger esta planta. También denunciarán los daños que, aseguran, provocan los parques fotovoltaicos en tierras ancestrales.

Puedes utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación o Eje 1 Norte.

Exigen pago de pensiones alimenticias

También a las 12:00 horas, integrantes del Comité Benita Galeana estarán frente al Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución.

Exigen el pago inmediato de adeudos por pensión alimenticia, cambios en el calendario de dispersión y que los pagos puedan realizarse mediante depósito directo o transferencia electrónica. No se descartan afectaciones viales.

Para evitar el Zócalo pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Plataforma 4:20

Desde las 12:00 horas, Plataforma 4:20 tendrá actividades en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, y Gran Canal con Circuito Interior.

Habrá recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

En el Monumento a la Madre pueden utilizarse Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Dr. Vértiz y Eje 5 Sur, y para Gran Canal, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Merkadita Feminista protesta en Avenida Universidad

A las 12:30 horas, integrantes del Movimiento Feminista de la Merkadita se concentrarán frente a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, en Avenida Universidad 1449, colonia Axotla.

Denunciarán violencia económica y los hechos ocurridos durante un operativo policial realizado el pasado 12 de septiembre en la Alameda Central, donde aseguran que hubo uso excesivo de la fuerza y decomiso de mercancías. Podrían sumarse otras colectivas feministas.

Para evitar esa parte de Avenida Universidad pueden utilizarse Insurgentes Sur, Avenida Revolución, Río Churubusco o Barranca del Muerto.

Solidaridad con comunidad mazateca en la Suprema Corte

A las 17:00 horas, integrantes del Laboratorio Popular de Medios Libres estarán frente a la Suprema Corte, en Pino Suárez 2.

Realizarán una jornada de acompañamiento y solidaridad con habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, para exigir justicia y libertad para integrantes de esa comunidad. No se descartan afectaciones a la circulación.

Como alternativas están José María Izazaga, Circunvalación, Eje Central y Fray Servando.

CITAS AGENDADAS

Comunidades de Hidalgo van a Semarnat

A las 12:00 horas, integrantes del Movimiento Social por la Tierra acudirán a la Semarnat, en Ejército Nacional 223. Exigen una solución a la proliferación del mosquito Culex en comunidades cercanas a la presa Endhó, en Hidalgo, problema que relacionan con el exceso de lirio acuático.

Como alternativas están Marina Nacional, Mariano Escobedo, Circuito Interior y Horacio.

Maestros de la CNTE van al Zócalo

También a las 12:00 horas, integrantes de la Sección IX de la CNTE acudirán a la Secretaría de Gobierno capitalina. Exigen un incremento salarial superior al 2.9 por ciento, medicamentos e insumos médicos suficientes y respeto a sus derechos laborales y sindicales.

Entre los pendientes, afirmaron, se encuentra la reunión de seguimiento con el titular de la SEP, así como una mesa de trabajo con el director general del ISSSTE. Cuartoscuro

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Comerciantes piden espacios para trabajar

A las 13:00 horas, integrantes del Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado llegarán a la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo, para solicitar espacios en la vía pública donde puedan ejercer el comercio.

Como alternativas están Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Movimiento Sin Techo pide acceso a vivienda

A las 16:00 horas, integrantes del Movimiento Sin Techo acudirán también a la Secretaría de Gobierno. Solicitarán que se revise su partida presupuestal y que sean incorporados a programas de vivienda.

Para evitar la zona pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación o Eje 1 Norte.

Frente Común Lupilla Xiu

A las 17:00 horas, integrantes de esta organización estarán en la Secretaría de Gobierno para solicitar la reparación del daño para algunas de sus integrantes, quienes denuncian haber sufrido tortura por parte de autoridades durante una manifestación.

Las alternativas para evitar el Zócalo son Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Antorchistas estarán durante el día en el Centro

Durante el día, integrantes del Movimiento Antorchista de la Ciudad de México acudirán a la Secretaría de Gobierno para solicitar su incorporación a programas de vivienda y la regularización de un predio.

Si hay afectaciones en el primer cuadro, pueden utilizarse Eje Central, Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

RODADAS

Por la noche habrá dos rodadas ciclistas. A las 20:15 horas, Libertad en Bici saldrá de Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto, en Leyes de Reforma, rumbo a Tenayuca, en Tlalnepantla.

A las 21:00 horas, Roma Cycling partirá de Parque México y recorrerá puntos de Viaducto Río de la Piedad y el Segundo Piso del Periférico.

EVENTOS MASIVOS

Slayer se presenta a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, con una asistencia prevista de 20 mil personas; Jesse & Joy estarán a las 20:30 en el Auditorio Nacional y La Caseta, a la misma hora, en el Teatro Metropólitan.

Slayer volverá a la Ciudad de México. Foto de FB: Slayer

Durante el día continúan la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan, el Festival de Flores de Cempasúchil sobre Paseo de la Reforma y la exhibición de Alebrijes Monumentales, también en Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz.

También habrá movimiento desde temprano en el WTC por la entrega de números de ESPN. En Six Flags continúa el Festival del Terror, con alta afluencia de personas.