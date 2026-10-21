Metro Zaragoza se llena de humo y desalojan a usuarios

Un bastón metálico que cayó a las vías de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México provocó un cortocircuito y en redes sociales se señaló que esto dejó personas lesionadas, con quemaduras menores.

Así el momento del caos Especial

El incidente generó mucha tensión entre los pasajeros, luego de que el cortocircuito provocara una gran cantidad de humo en la zona de andenes. Algunas personas sacaron sus celulares para grabar lo que estaba ocurriendo, pero los policías comenzaron a desalojarlas.

“¡Avancen, avancen!”, gritaban los uniformados mientras pedían a los usuarios que se alejaran del lugar.

Paramédicos acudieron para atender a las personas afectadas. Al parecer dos presentaban quemaduras y una más resultó lesionada tras sufrir una caída.

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro confirmó que el problema se originó por la caída de un bastón metálico a la zona de vías, lo que obligó a realizar maniobras para recuperar la circulación de los trenes.

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 1, después de realizar maniobras por un objeto metálico en la zona de vías (bastón)”, informó el organismo.

El Metro también aprovechó para recordar a los pasajeros la importancia de sujetar bien sus pertenencias y mantenerse detrás de la línea amarilla de seguridad, pues la caída de objetos a las vías puede provocar cortocircuitos, poner en riesgo a los usuarios y ocasionar retrasos en el servicio.