Administradores de condominios en la CDMX, sin experiencia

En la Ciudad de México, 90% de la administración de departamentos y condominios están en manos de personas que no están capacitadas para ello, lo que provoca que en los inmuebles no se cumpla con medidas de protección civil ni se garantice el mantenimiento adecuado, lo que puede provocar riesgos como cortocircuitos, incendios o inundaciones.

Ese balance lo dio a conocer ayer Mara Cavazos, presidenta de la Red de Profesionales en Administración de Condominios A.C. en una reunión con administradores.

En entrevista posterior con Excélsior, detalló que se requiere “una ley federal y una ley local en cada estado de la República (...) que establezca que el administrador debe demostrar la idoneidad para el cargo; que estén capacitados y certificados”.

Agregó que, aunque en la ley local está establecido que los administradores deben capacitarse en la Procuraduría Social (Prosoc), no hay una verificación efectiva que garantice que todos están capacitados.

El tema se vuelve más complejo ante el alza de departamentos y condominios que se arrendan para estancias cortas, tipo Airbnb, cuyos anfitriones tampoco tienen capacitación adecuada en la materia.

Este diario publicó el 20 de enero la iniciativa del Frente Unidos por la Hospitalidad para crear un Sistema de Certificación de la Anfitrionía Profesional, lo que implica contar con cursos de capacitación para los anfitriones en materia de administración, de atención a los huéspedes y en protección civil, y que después sean evaluados.

Ángel Torres, integrante del Frente, señaló que actualmente sólo firman un documento, bajo protesta de decir verdad, en el que “aseguran tener conocimientos en protección civil, pero eso no es suficiente, hace falta capacitación formal y evaluación de que realmente estemos preparados en caso de emergencias” ante incendios, sismos u otros riesgos.

Gas, un riesgo

José Arturo Martínez, integrante de la Red de Profesionales en Administración de Condominios A.C., planteó en conferencia que un administrador es fundamental porque “si un edificio no tiene un programa de mantenimiento bien diseñado puede haber un cortocircuito, lo que desencadena en un incendio, o si no tiene bien estructurado el sistema hidráulico, entonces te va a generar una inundación que puede llegar a efectos graves o severos en un daño hacia un condominio”.

Narró que los temas de gas “han sido ahorita la situación más complicada, donde a veces el administrador lleva el tema del gas y eso no puede ser: el gas no lo puede estar cobrando el administrador, el gas tiene que estar concesionado, en comodato hacia una empresa que se encargue de las pólizas”.

Cuando esto no sucede, dijo Martínez, “hemos observado casos de accidentes de pipas gaseras que no cuentan con sus debidas pólizas”.

También han observado situaciones donde el administrador decide cortar el suministro del gas a quien no lo paga y eso provoca conflictos mayores, porque a veces el vecino al que le cortaron el gas mete a su casa un tanque y eso va contra los protocolos de protección civil.

Para Cavazos, el escenario ideal es que una persona externa, certificada, administre los edificios, condominios o multifamiliares, no los habitantes.

Eso es para evitar los conflictos entre vecinos o los casos de administradores que se quieren eternizar en el cargo o hacen mala administración, y en los casos en que los vecinos no tienen recursos para pagar a un externo, recomiendo contratar a un administrador que cada tres meses verifique que se esté llevando a cabo la administración en forma adecuada”, dijo.

En esa verificación trimestral, el administrador puede “revisar finanzas, ayudarlos con las asambleas (que deben ser cada 3 meses, por ley), revisar cuestiones de protección civil, de mantenimiento”.

Por otro lado, un administrador tiene visión de largo plazo y puede diseñar un programa de mantenimiento no sólo para un año, sino para tres o cuatro en el que se incluyan reparaciones, mantenimiento, revisión del plan de protección civil, dijo Cavazos.

La Red de Profesionales en Administración de Condominios dio a conocer que será la instancia encargada de capacitar a quienes busquen obtener el Estándar de Competencia EC0112, una certificación que forma parte del Sistema Nacional de Competencias, coordinado por la Secretaría de Educación Pública.

Esa certificación tiene el objetivo de validar a los administradores que cuenten con conocimientos y habilidades para desempeñar su labor.

*mcam