'Lady Mordelona' o 'Lady Naucalpan' ataca a ciclista en CDMX y presume 'influencias'

En redes sociales fue exhibida una mujer que presuntamente agredió y mordió a otra mujer que iba a bordo de su bicicleta por calles de la colonia Polanco en la Ciudad de México. La mujer altanera llamó india a la ciclista y presumió que su abuelo es el Presidente Municipal de Naucalpan, ‘así que bájale de huev@s pendej”# . Ahora la llaman ‘Lady Mordelona’ o 'Lady Naucalpan'.

La mujer altanera llamó india a la ciclista y presumió que su abuelo es el Presidente Municipal de Naucalpan Especial

Fueron elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México quienes al realizar labores de seguridad en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, se percataron de una riña entre un grupo de mujeres en la avenida Presidente Masaryk y la calle Hegel.

También le aventaron el auto a una mujer policía

Se supo que las uniformadas llegaron y separaron a las involucradas; sin embargo, dos de ellas trataron de darse a la fuga a bordo de un automóvil color oscuro marca china MG (Morris Garages), mismo que dirigieron hacia una de las policías al parecer para tratar de dañar su integridad física.

La mujer altanera llamó india a la ciclista y presumió que su abuelo es el Presidente Municipal de Naucalpan Especial

La SSC de la Ciudad de México detalló que una vez controlada la situación, una de las mujeres (Victoria) comenzó a insultar y amenazar a las oficiales, y refirió ser nieta del presidente municipal de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, aunque al parecer de una administración del pasado.

¿Todo porque iba ‘lento’?

La mujer altanera llamó india a la ciclista y presumió que su abuelo es el Presidente Municipal de Naucalpan Especial

La riña al parecer fue porque la ciclista Daniela N iba muy lento, pero la joven en la bicicleta iba en el carril confinado para ese tipo de vehículos.

Se supo que más tarde Victoria, la mujer agresora de 23 años entró a un centro comercial donde fue detenida por las autoridades y puesta a disposición del Juez Cívico.

También trascendió que horas más tarde el juez liberó a la ‘influyente’ mujer ya que las lesiones de la ciclista no eran graves.