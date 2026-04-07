GAM registra la mayor disminución de delitos de alto impacto en la ciudad

La alcaldía Gustavo A. Madero, gobernada por Janecarlo Lozano, se posicionó como la demarcación que redujo todos los delitos de alto impacto en la Ciudad de México en 23% así lo dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar el informe de seguridad correspondiente a enero-marzo de 2026 en comparación con el año 2025.

Cifras

Datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) demuestran que GAM tuvo una reducción en delitos de alto impacto de 23% en marzo de 2026 con respecto al año anterior, colocándose como la alcaldía con mejores resultados en este rubro.

Dicho logro es resultado de una estrategia integral de seguridad impulsada por el alcalde Janecarlo Lozano que incluye la construcción del primer centro de inteligencia, la instalación de 4,500 cámaras de videovigilancia y el incremento a 112 nuevas patrullas que vigilan el territorio.

Entre los principales indicadores destacan la disminución del 31 % en homicidios dolosos y del 41.82 % en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, así como la reducción del 11 % en el robo de vehículos, resultados que reflejan el proceso de pacificación que vive la demarcación.

Además de la creación de los denominados territorios de paz como los EDEN’es Mestizaje y Juventino Rosas, y más de 80 kilómetros de senderos de paz, seguridad y esperanza que iluminan las calles de la demarcación, brindando pasos seguros a niñas, niños y mujeres.

En contraste, las alcaldías de oposición registraron disminuciones menores. Por ejemplo, en Cuauhtémoc solo se redujeron 0.2% los delitos; en Miguel Hidalgo la baja fue de 6%; en Coyoacán de 13% y en Benito Juárez de 18%.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que el mes de marzo pasado se consolida la tendencia en la reducción de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, con una disminución del 6% respecto al mismo mes de 2025.

“El mes de marzo podemos decir que se consolida esa tendencia a la baja en los delitos de alto impacto y principalmente de homicidios en la Ciudad de México; destacar la reducción de los delitos de alto impacto hubo una disminución del 6% con respecto a marzo de 2025”, dijo.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que del 5 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026 se detuvo a 9 mil 916 personas por delitos de alto impacto en la capital del país.