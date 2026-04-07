Detiene Semar a 55 presuntos infractores en operativo 'Refuerzo CDMX'

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en el marco de las operaciones “Refuerzo CDMX”, implementada en coordinación con autoridades de la Ciudad de México para fortalecer las tareas de seguridad pública en distintas alcaldías detuvo durante marzo a 55 presuntos infractores de la ley.

Operativo ‘Refuerzo CDMX’

En este periodo se llevaron a cabo recorridos interinstitucionales y diligencias de cateo autorizadas por mandamiento ministerial. En estas acciones fueron inspeccionadas 493 personas, así como 37 vehículos y 136 motocicletas.

Operativo ‘Refuerzo CDMX’

Aseguraron 27 inmuebles

El balance operativo arrojó la detención de 55 personas por su probable participación en diversos delitos. Además, se aseguraron 27 inmuebles que quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Operativo ‘Refuerzo CDMX’

En materia de armamento y narcóticos, personal naval aseguró nueve armas de fuego, cerca de 4 mil 489 dosis de presuntos estupefacientes y 337.4 kilogramos de marihuana. A ello se suma el decomiso de aproximadamente cinco toneladas de autopartes, cuya procedencia es investigada por las instancias competentes.

Jornada Integral de Vacunación

Como parte de las labores de proximidad social, se participó en la Jornada Integral de Vacunación móvil. En ese contexto se aplicaron 260 dosis contra sarampión, 180 contra Covid-19, 130 contra influenza, 26 contra neumococo y 10 contra tétanos y difteria.

Acciones Semar

La institución naval precisó que estas acciones forman parte del despliegue permanente de apoyo a la seguridad en la Ciudad de México, bajo coordinación con autoridades locales y federales, conforme a los lineamientos establecidos en la estrategia operativa vigente.

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