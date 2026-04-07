Cae 7 por agresión a balazos en Tláhuac que dejó 1 muerto y 1 herido

Un hombre asesinado y otro herido fue el saldo que dejó una agresión a balazos que se registró en calles de la alcaldía Tláhuac en la periferia de la Ciudad de México.

El hecho ocurrió ayer en la colonia La Asunción, donde el lesionado de 36 años fue trasladado al hospital por sus familiares. Mientras que en el lugar murió su acompañante de 34 años; ambos fueron agredidos a balazos por sujetos que huyeron a bordo de dos vehículos, uno color rojo y otro blanco.

Lo decomisado Especial

Los detenidos

En coordinación de monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, elementos policíacos le dieron seguimiento al automóvil el cual ubicaron en las calles Isabel La Católica y Andrés Quintana Roo, colonia Pueblo de San Francisco Tlaltenco.

Al realizarles una revisión preventiva, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México les aseguraron un recipiente de vidrio con marihuana, ocho bolsas de plástico con la misma hierba, el vehículo color blanco con permiso provisional del estado de Guerrero y el otro color rojo, además de siete teléfonos celulares de diferentes marcas.

Los sospechosos, siete hombres de 21 años, tres de 22 años, dos de 24 años y uno de 17 años de edad, junto con lo asegurado, los llevaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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