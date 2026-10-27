Decomisan seis toneladas de cigarros pirata en la Morelos

Un negocio de cigarros falsificados que presuntamente operaba entre el Estado de México y la Ciudad de México quedó descubierto luego de una serie de investigaciones que llevaron a las autoridades hasta cuatro inmuebles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México donde encontraron cientos de cajas de mercancía listas para su distribución.

El operativo de seguridad dejó como resultado el aseguramiento de 547 cajas de cigarros apócrifos, con un peso aproximado de 6 toneladas.

Cigarros pirata Especial

Todo comenzó en Huixquilucan, Estado de México, donde las autoridades seguían la pista de personas relacionadas con la venta de cigarros pirata. En las primeras investigaciones encontraron maquinaria utilizada para fabricar, preparar, empacar y distribuir estos productos.

A partir de esto, los investigadores comenzaron a seguir el rastro de la mercancía hasta ubicar cuatro propiedades en la colonia Morelos que, de acuerdo con las indagatorias, funcionaban como bodegas para guardar los cigarros antes de sacarlos a la venta.

Enseguida, las autoridades solicitaron a un juez las órdenes necesarias para entrar a los inmuebles y revisar lo que había en su interior.

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Fue así como elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina llegaron a los cuatro domicilios para realizar los cateos.

Durante las revisiones encontraron dos lotes de mercancía, uno de 236 cajas y otro de 311, que en conjunto sumaron las 547 cajas aseguradas.

Toda la mercancía quedó a disposición del Ministerio Público, que ahora tendrá que continuar con las investigaciones para determinar quiénes están detrás de este negocio, cómo operaba la red de distribución y hasta dónde llegaban los cigarros falsificados.

Los cuatro inmuebles quedaron sellados y bajo vigilancia policial para evitar que alguien ingrese o altere posibles evidencias. No hay personas detenidas hasta ahora.