Presión de vecinos logra clausura temporal de obra en Polanco, CDMX

Luego de presión de vecinos y un bloqueo de más de 40 horas en la Avenida Mariano Escobedo, en Polanco, Ciudad de México, la obra por la que se manifestaban fue clausurada en forma temporal, señaló la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

Clausura Especial

Los vecinos colocaron su bloqueo entre las calles de Lago Alberto y Laguna de Mayrán, justo frente al proyecto inmobiliario. Fueron colonos de la Verónica Anzúres, Granada, Anáhuac y otras colonias quienes no desistieron de su manifestación, incluso pernoctaron para impedir que se reanuden los trabajos de construcción de dos torres habitacionales.

Bloqueo Polanco Especial

Be Grand Alto Polanco fase III

Los inconformes exigieron que el desarrollo inmobiliario Be Grand Alto Polanco fase III fuera suspendido en forma definitiva.

Los vecinos denunciaron que la obra traía problemas de movilidad, ruido, impacto urbano y posibles riesgos estructurales en la zona.

Sedema responde a los vecinos

Finalmente, ayer la Sedema informó que, por una suspensión provisional ligada a un juicio de amparo, la empresa del proyecto “Be Grand Alto Polanco Fase III” no puede realizar trabajos que afecten la permeabilidad del suelo mientras siga el proceso legal.

La dependencia realizó una inspección para revisar el arbolado y el área permeable del predio, y tras ello aplicó una clausura temporal para garantizar el cumplimiento de la orden judicial.

Además, autoridades ambientales participaron en mesas de atención y seguimiento por las manifestaciones registradas los días 18, 19 y 20 de mayo.

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