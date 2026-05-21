Hoy marchará comunidad del IPN en CDMX y habrá 14 manifestaciones

Este jueves 21 de mayo se tiene contemplada al menos una marcha de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional y 14 manifestaciones en diversos puntos de la Ciudad de México, te damos alternativas viales.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marchan Cuartoscuro

MARCHA

Comunidad Politécnica

Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo

Hora: 10:00

Lugar 1: “Plaza Roja” de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”

Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Nueva Industrial Vallejo, Alc. Gustavo A. Madero

Hora: 11:00

Lugar 2: Escuela Superior de Economía

Av. Plan de Agua Prieta No. 66, Col. Plutarco Elías Calles, Alc. Miguel Hidalgo

Hora: 12:00

Lugar 3: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás

Prolongación Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo

Destino: Instalaciones de Canal Once

Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo

La movilización interpolitécnica “¡Porque el miedo no anda en burro!” será para exigir que la Secretaría de Educación Pública dé respuesta a su pliego petitorio, en el que solicitan el reconocimiento del movimiento estudiantil; la revisión de presuntas irregularidades administrativas; el fortalecimiento presupuestal del Instituto Politécnico Nacional; una mayor transparencia en los procesos académicos y administrativos, así como la restitución de recursos institucionales y la reincorporación de plazas docentes vacantes.

Actividades:

10:00 hrs. La comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Economía realizará una asamblea informativa, para posteriormente iniciar la marcha hacia las instalaciones de Canal Once.

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo docentes y trabajadores de las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Opciones viales

Desde Plaza Roja del IPN en Zacatenco, toma Av. Montevideo, Eje Central, Av. Cien Metros y Circuito Interior.

Desde Escuela Superior de Economía: Las alternativas viales son Marina Nacional, Calzada México-Tacuba y Circuito Interior.

Desde ENCB Santo Tomás, ve por Av. de los Maestros, Mariano Escobedo y Ribera de San Cosme.

En inmediaciones de Canal Once y Casco de Santo Tomás, la alternativa vial es Circuito Interior, México-Tacuba, Ejército Nacional y Melchor Ocampo.

MANIFESTACIONES

COLECTIVO “SALVEMOS MAHAHUAL”

Miguel Hidalgo | 09:00 hrs.

Lugar: Semarnat, Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac.

Exigen la cancelación oficial del megaproyecto turístico “Perfect Day de Royal Caribbean” en Mahahual, Quintana Roo.

Alternativas viales: Marina Nacional, Río San Joaquín y Circuito Interior.

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO

Álvaro Obregón | 09:00 hrs.

El secretario de Gobierno insistió en que el movimiento para recuperar a los llamados “franciscanitos” tiene intereses políticos Foto: Moisés Pablo Nava | Cuartoscuro

Lugar: Tribunal de Disciplina Judicial, Av. Insurgentes Sur No. 2417.

Protesta por resoluciones relacionadas con el “Refugio Franciscano”.

Alternativas viales: Revolución, Barranca del Muerto y Eje 10 Sur.

COLECTIVA “MERCADITAS AUTÓNOMAS MOMOXCAS”

Milpa Alta | 09:00 hrs.

Lugar: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta.

“Mercadita Feminista” contra la violencia económica hacia las mujeres.

Alternativas viales: Nuevo León, Morelos y Blvd. José López Portillo.

JUSTICIA PRO PERSONA, A.C.

Iztapalapa | 09:30 hrs.

Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente.

Exigen justicia por feminicidio ocurrido en 2019.

Alternativas viales: Ermita Iztapalapa, Anillo Periférico y Eje 5 Sur.

COLECTIVA “LAS TONANTZIN”

Cuauhtémoc | 09:50 hrs.

Una pequeña pega un mensaje en el que exige justicia para las mujeres Fotos: Pável Jurado, Karina Tejada y Rodolfo Dorantes

Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, James Sullivan No. 133.

Exigen transparencia e imparcialidad judicial.

Alternativas viales: Insurgentes, Circuito Interior y Ribera de San Cosme.

CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES

Benito Juárez | 11:00 hrs.

Lugar: Dr. Vértiz No. 660, Col. Narvarte.

Conferencia sobre condiciones laborales rumbo al Mundial 2026.

Alternativas viales: Cuauhtémoc, Universidad y Eje 4 Sur.

COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA CDMX

Cuauhtémoc y Benito Juárez | Durante el día.

Lugares: Congreso CDMX e Instituto de Planeación Democrática.

Entrega de firmas sobre consulta pública del Plan General de Desarrollo 2025-2045.

Alternativas viales: Eje Central, Fray Servando, División del Norte y Félix Cuevas.

COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”

Cuauhtémoc | 12:00 hrs.

Lugar: Monumento a la Madre.

Actividades y protesta por regulación de cannabis.

Alternativas viales: Reforma, Circuito Interior y Chapultepec.

COLECTIVO CREW

Cuauhtémoc | 13:00 hrs.

Lugar: UACM Plantel Centro Histórico.

Conversatorio contra impactos sociales del Mundial 2026.

Alternativas viales: Isabel la Católica, Eje 1 Norte y Congreso de la Unión.

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UAM

Coyoacán | 14:00 hrs.

Lugar: UAM Xochimilco.

Asamblea en apoyo a profesora detenida en misión internacional.

Alternativas viales: Miramontes, División del Norte y Acoxpa.

COLECTIVO “NUESTRO FUEGO”

Coyoacán | 16:00 hrs.

Lugar: Rectoría de la UNAM.

Mitin por estudiantes desaparecidos y asesinados.

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Eje 10 Sur y Circuito Azteca.

FRENTE POPULAR Y DE TRABAJADORES ANTIIMPERIALISTA Y ANTIFASCISTA

Benito Juárez | 17:00 hrs.

Lugar: Av. Independencia No. 27.

Exigen liberación de mexicanas detenidas en misión humanitaria hacia Gaza.

Alternativas viales: Tlalpan, Plutarco Elías Calles y Eje 5 Sur.

PENSIONADOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuauhtémoc | Durante el día.

Lugar: Oficina de Atención Ciudadana de Presidencia, Correo Mayor No. 8.

Rechazan reforma sobre límites a jubilaciones y pensiones.

Alternativas viales: José María Izazaga, Eje Central y Fray Servando.

ASAMBLEA ANTIMUNDIALISTA

Coyoacán | 17:30 hrs.

Lugar: Tlapacoya No. 32, Santa Úrsula Coapa.

Asamblea contra impactos del Mundial 2026, gentrificación y escasez de agua.

Alternativas viales: Calzada de Tlalpan, Miramontes y Periférico Sur.

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