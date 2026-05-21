Más de 3 mil policías blindarán HOY el Cruz Azul vs Pumas en CDMX

Debido a que este jueves se juega la final de ida del Torneo de la Liga MX de Futbol entre los equipos Cruz Azul y Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes y que ha causado gran revuelo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, desplegará cerca de 3 mil policías, con el objetivo de resguardar la integridad física y patrimonial de los asistentes.

Polémicos costos en reventa: boleto en más de 200 mil pesos para el Pumas – Cruz Azul Mexsport y generada con IA

La dependencia detalló que, para el partido de este jueves, programado a las 20:00 horas, se pondrá en marcha el operativo “Estadio Seguro”, con un despliegue de mil policías de distintas áreas de la SSC, entre ellas Operación Policial, Tránsito e Inteligencia. Además, el dispositivo contará con apoyo de 64 patrullas, cuatro grúas, 31 motocicletas, un autobús y hasta un helicóptero de los Cóndores, que vigilará la zona del estadio antes, durante y después del encuentro para reforzar la seguridad de aficionados y asistentes.

Opciones viales

Otros oficiales mantendrán recorridos de seguridad constantes en las inmediaciones del estadio con el fin de prevenir la reventa de entradas.

Igualmente, mil 800 efectivos de la Policía Auxiliar (PA) con 16 unidades, estarán desplegados estratégicamente en los accesos principales al estadio, en la zona de gradas, los pasillos y a nivel de cancha, para así evitar que sean introducidos objetos aptos para agredir o prohibidos, y verificar que las acciones se realicen sin contratiempos.

Habrá cortes a la circulación en las avenidas principales, calles aledañas y paraderos que conectan con el recinto deportivo. A los automovilistas se les recomienda utilizar como alternativas viales las avenidas Patriotismo, San Antonio, Extremadura y De los Insurgentes.

Opciones viales Especial

RECOMENDACIONES

Usa ropa y calzado cómodos.

Ubica las salidas o rutas de emergencia.

Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad.

Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes.

Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión.

No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes.

En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar.

Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano.

Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada.

Verifica que cuentes con todas tus pertenencias.

La SSC pide a la gente usar la app “Mi Policía” para pedir ayuda rápida al oficial del cuadrante en caso de cualquier emergencia. Además, recordó que en sus redes sociales comparte información sobre el evento, alternativas viales y apoyo ciudadano.

*bb