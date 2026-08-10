Cumple 10 años programa de contención emocional del Metro

El programa Salvemos Vidas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) cumplió este martes 10 años operando en el Metro.

En su primera década logró evitar que se suicidaran 920 personas arrojándose al paso de los trenes.

“En estos 10 años, ha realizado 920 contenciones a personas usuarias que se encontraban en una situación de crisis emocional”, informó el STC en un comunicado.

En 2025, unas 51 personas sí lograron quitarse la vida.

Cuando se reporta una persona en situación de crisis, el personal especializado de Salvemos Vidas se traslada a la estación correspondiente para realizar la intervención directa, aplicar técnicas de contención emocional y coordinar la atención necesaria.

A lo largo de 10 años fueron firmados convenios de colaboración con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y con el Instituto para la Atención de la Salud Mental y las Adicciones.

“Esta estrategia de apoyo a la salud mental ha consolidado la psicoeducación y la prevención de suicidios; las personas han recibido escucha activa, orientación psicológica y promoción de la salud mental; además, detección temprana de problemas emocionales, prevención del consumo de sustancias, consejería breve y referencia a instituciones especializadas en salud mental”, señaló el organismo.

Desde el 2023 funciona un módulo fijo de Apoyo y Referencia Psicológica en la estación Juárez de la Línea 3 Foto: Especial

Del 2023 al 2026 han sido capacitados 9 mil 745 elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, asignados al Metro.

“Salvemos Vidas es una estrategia pionera en México y un referente internacional para la prevención del suicidio y la atención en crisis dentro de un sistema de transporte público masivo”, consideró el STC.

En 2026, un estudiante de Posgrado de la Universidad de Toronto (Canadá), visitó el STC y realizó una investigación para conocer cómo se lleva a cabo.

Además, el Metro de Santiago de Chile hizo una invitación para compartir la experiencia de Salvemos Vidas. Al igual que el Metro de Los Ángeles.

Desde el 2023 mediante brigadas de salud mental, Salvemos Vidas se ha dado a la tarea de acercarse a los usuarios en estaciones estratégicas de las 12 Líneas de la Red.

Desde entonces a la fecha, 128 mil 675 personas han recibido información mediante 542 horas de consejerías proporcionadas por los brigadistas.

También desde el año 2023 funciona un módulo fijo de Apoyo y Referencia Psicológica, ubicado en el primer piso de las oficinas de la estación Juárez de la Línea 3; ofrece a todo público, de forma gratuita, ayuda de única vez.