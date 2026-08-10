“Si acreditan propiedad, se tiene que restituir”: Brugada sobre Antonio Caso

Respecto al caso del edificio de Antonio Caso 104 y 108, en la colonia San Rafael, del cual fueron despojados sus dueños hace 22 años y quienes pidieron al gobierno local que el INVI les restituya la propiedad, como ya lo ordenó un tribunal colegiado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, expuso que “quien demuestre efectivamente que tiene la propiedad se tiene que restituir”.

Y pidió a la consejera jurídica, Eréndira Cruz Villegas, analizar el caso: “Le diría a la Consejería Jurídica que atiendan este caso, como decimos: quien demuestre efectivamente que tiene la propiedad se tiene que restituir; en este caso creo que es un caso distinto, pero igual por nuestra parte, si está bien definido quién tiene la propiedad, pues adelante”.

Excélsior publicó que hace 22 años un grupo violento invadió el edificio, convenció a los vecinos de ya no pagar renta, se unió a Asamblea de Barrios y le pidió al INVI que les construyera vivienda social.

El INVI, a su vez, trató de expropiarlo en 2013 y 2021, pero los jueces negaron la expropiación, pues el inmueble tiene dueños legítimos que fueron despojados.

En la conferencia de hoy, la jefa de Gobierno insistió en que: “Sería un buen caso para que se le informe a la consejera jurídica, puedan verlo junto con el INVI: el INVI nos informa que, a solicitud de los inquilinos que habían estado pagando renta allí durante muchos años, ya no contaban con un propietario acreditado, que así empezó el tema”.

Brugada también comentó: “Nos dice el INVI que nunca han tenido posesión ni resguardo de ese edificio y que el gobierno de la ciudad está buscando, la Secretaría de Vivienda, la mejor solución para los inquilinos, que esa es la preocupación”.