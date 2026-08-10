Reforestan el Pueblo Originario de San Bartolo Ameyalco con 2 mil árboles nativos

En el marco de la Jornada Nacional de Reforestación, el Pueblo Originario de San Bartolo Ameyalco se sumó a las acciones de recuperación ambiental de la Ciudad de México mediante la siembra de 2 mil árboles en una superficie de 3.7 hectáreas. La intervención contempló la plantación de mil oyameles (Abies religiosa) y mil encinos (Quercus), especies nativas seleccionadas para fortalecer los ecosistemas forestales y favorecer la conservación del suelo en la demarcación.

La jornada interinstitucional reunió a un estado de fuerza de 180 personas pertenecientes a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), la Alcaldía Álvaro Obregón y la representación de Bienes Comunales de San Bartolo Ameyalco, quienes articularon labores para garantizar el restablecimiento de la zona de valor ambiental.

Estas acciones forman parte de la estrategia nacional coordinada para revertir la degradación del suelo, incrementar la masa forestal e incentivar la participación comunitaria en el cuidado de los recursos naturales. En la demarcación, los trabajos permitieron destacar la labor activa de las comunidades originarias en el resguardo de la biodiversidad local. Con esta intervención, las autoridades locales y la ciudadanía reafirmaron su compromiso de avanzar en la consolidación de una infraestructura verde sustentable para la capital.